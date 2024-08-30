Какие улицы временно перекроют 30 августа в Астане

В столице из-за ремонта дорог временно перекроют два участка улицы Енлик Кебек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о проведении работ по среднему ремонту улицы Енлик Кебек на участке от улицы Болашак до улице Бейбарыс Султан. В этой связи 29 и 30 августа вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. Также 30 и 31 августа из-за среднего ремонта улицы Сулуколь на участке от улицы Енлик Кебек до ул. Ардагерлер этот участок будет полностью перекрыт", — говорится в сообщении.