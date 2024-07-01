Какие улицы перекроют в Астане в дни саммита ШОС

В связи с проведением саммита ШОС в Астане планируется временное ограничение движения транспортных средств на нескольких участках дорог. Подробности сообщили в департаменте полиции города, передаёт BaigeNews.kz.

3 июля с 18:00 до 22:00 перекроют проезд по улице Бокейхана от улицы Керей-Жанибек хандар до моста по улицы Сыганак (М-3).

4 июля с 9:00 до 19:00 будет закрыт участок дороги по улице Нажимеденова от проспекта Тауелсиздик до улицы Аманжолова, далее по улице Аманжолова до улицы Байтурсынова и по Байтурсынова до проспекта Тауелсиздик.

В остальное время ограничение движения будет осуществляться при сопровождении участников саммита ШОС.

Жителей просят с пониманием отнестись к усиленному режиму безопасности.

Ранее сообщалось о том, что 2, 3 и 4 июля в Астане изменят схемы движения сразу 15 автобусных маршрутов. В эти же дни жителям и гостям Астаны запретят парковать автомобили вдоль ряда центральных улиц.