7 мая 2025 года в Астане пройдет масштабный Парад в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акиматаГород готовится к этому важному событию: на нескольких улицах введут временные ограничения движения.

Движение будет ограничено с раннего утра. Первые перекрытия начнутся уже с 5:00 утра и затронут ключевые магистрали столицы. Временные ограничения будут действовать:

С 6:30 до 8:00 - по маршруту: улица А-334 - проспект Ақжол - проспект Р. Қошкарбаева - улица Аманжолова (для подвоза личного состава).

С 5:00 до 14:00 - стоянки у театра им. К. Қуанышпаева, улицы К. Қуанышпаева и Нұрмаганбетова (размещение автобусов).

С 5:00 до 14:00 - по улицам Панфилова и Нұрмаганбетова (большегрузные тралы и военная техника).

С 5:00 до 13:00 - перекрытие проспекта Тәуелсіздік (от Момышұлы до Панфилова) и ограничение движения на улицах Ақыртас, Қалдаякова и Қошқарбаева.

С 7:00 до 14:00 - ограничения на парковке "Astana Music Hall" (Б. Момышұлы, 1).

После парада, с 12:30 до 14:00, колонны техники и автобусы начнут движение обратно по маршруту: Панфилова - Нұрмаганбетова - Қошкарбаева - Ақжол - улица А-334.

Также временные изменения коснутся пешеходов - некоторые переходы будут закрыты или перенаправлены. Жителям и гостям города советуют внимательно следить за временными указателями и соблюдать указания сотрудников правопорядка.

Схема движения автобусов тоже изменится.

На день парада будут внесены коррективы в маршруты более 30 автобусных линий, включая № 3, 4, 14, 15, 19, 21, 30, 40, 47, 50, 58, 66, 84 и другие. Актуальную информацию можно найти на Instagram-странице городского перевозчика @cts_kz.