Какие улицы перекроют в Алматы?
Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31Сегодня, 17:31
138Фото: onlinevologda.ru
30 октября в Алматы временно перекроют на участках проспекта Назарбаева и улицы Кажымукана. Перекрытие связано с проведением среднего ремонта участков дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.
Первый участок:
- с 10:00 до 15:00, улица Кажымукана (от д. 22 до пр. Назарбаева), объезд: пр. Достык и ул. С. Байжанова.
Второй участок:
- с 15:00 до 23:00, проспект Назарбаева (от ул. Кажымукана до пр. Аль-Фараби), объезд: ул. Кажымукана, Мендикулова и пр. Достык.
"На местах будут установлены предупреждающие знаки и контактная информация подрядчика", ― проинформировали в акимате Алматы.
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