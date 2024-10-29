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Какие улицы перекроют в Алматы?

Сегодня, 17:31
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onlinevologda.ru Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
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Фото: onlinevologda.ru

30 октября в Алматы временно перекроют на участках проспекта Назарбаева и улицы Кажымукана. Перекрытие связано с проведением среднего ремонта участков дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.

Первый участок: 

  • с 10:00 до 15:00, улица Кажымукана (от д. 22 до пр. Назарбаева), объезд: пр. Достык и ул. С. Байжанова.

Второй участок: 

  • с 15:00 до 23:00, проспект Назарбаева (от ул. Кажымукана до пр. Аль-Фараби), объезд: ул. Кажымукана, Мендикулова и пр. Достык.

"На местах будут установлены предупреждающие знаки и контактная информация подрядчика", ― проинформировали в акимате Алматы.

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