Какие улицы отремонтируют в Алматы до конца октября

В Алматы в текущем году средним ремонтом будет охвачено 274 улицы протяженностью 250 км. Таким образом долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 92%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в Управлении городской мобильности, работы уже начаты практически во всех районах. При этом ремонт 20 магистральных улиц планируется завершить до 25 августа, а районных – до конца октября.

"На данный момент ведутся работы, не требующие ограничения движения. Это укладка тротуаров, фрезеровка асфальтного покрытия, которая проводится в ночное время. Технология укладки полимерасфальтобетона требует выдержки в 36 часов, поэтому будет производиться сегментарное перекрытие", - отметил заместитель руководителя управления Ернур Абжахан.

Так, работы начаты на проспекте Дулати от проспекта Аль-Фараби до улицы Набережной, на улице Жандосова от улицы Тимирязева до Манаса, на улице Утегенова от улицы К. Тауасарулы до К. Салыкова, на улице Березовского от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева, на улице Кабдолова от улицы Утеген батыра до проспекта Саина, на ул Тургут Озала от улицы Толе би до проспекта Райымбека, на проспекте Суюнбая от улицы Бекмаханова до Лавренева и других.

На участках ремонтируемых улиц устанавливаются специальные стенды с контактной информацией руководителей подрядных организаций. Обо всех перекрытиях горожанам будет сообщаться через СМИ и социальные сети, также ремонтируемые участки будут отображаться в сервисах "2Гис" и "Яндекс карты".