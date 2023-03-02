Какие цветы наиболее популярны у казахстанцев

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В Комитете госдоходов сообщили, сколько цветов и на какие суммы завозят в Казахстан из-за границы, передаёт BaigeNews.kz.

"За январь-февраль в Казахстан ввезли цветы весом в 1 341 тонну или 24,6 миллионов бутонов стоимостью 9,5 миллиона долларов. Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено 799 тонн или 18 миллионов штук на 5,8 миллиона долларов", - сообщили в ведомстве.

На втором по популярности месте – хризантемы (2,4 миллиона бутонов стоимостью 1,3 миллиона долларов). На третьем – гвоздики (31 тонна, 922,7 тысячи бутонов стоимостью 161 тысяч долларов).

Также цветочные магазины приобретают за рубежом лилии, тюльпаны, гортензии, гипсофилы, ирисы.

"В этом году цветы ввозились из Эквадора (769 тонн), Нидерландов (268 тонн), Колумбии (137 тонн), Кении (108 тонн), Израиля (16 тонн), Узбекистана (14 тонн), Китая (13 тонн) и Турции (6 тонн)", - уточнили в комитете.

За прошлый год в Казахстан ввезли 6 690 тонн цветов стоимостью 46,7 миллиона долларов.

Спросом за рубежом пользовались казахстанские розы. В Узбекистан их экспортировали 25 тонн на 94 тысячи долларов.