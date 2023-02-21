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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 22:54
67
Сегодня, 22:54
67
Фото: pixabay.com

Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане

Движение по трассам ограничили в четырёх регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По данным компании "КазАвтоЖол", закрыты участки трасс в ВКО, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областях.

В ВКО связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" (6-166 км), участок от села Ушановское до Алтая.

В Алматинской области для всех видов автотранспорта перекрыты трассы:

  • "Алматы-Усть-Каменогорск" (16-25 км), участок Первомайка-Отеген-Батыр;
  • "Екатеринбург-Алматы" (59-115 км), Междуреченск-Курты;
  • "Алматы-Шелек-Хоргос" (25-136 км), Алматы-Байсеит;
  • "Алматы-Усть-Каменогорск" (25-67 км), Алматы-Конаев.

В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Екатеринбург- Алматы" (1505-1854 км) от посёлка Жумабек по Балхаша.

В Костанайской области ограничение коснулось грузовых и общественных видов автотранспорта на дорогах:

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (7-219 км), участок Тобыл-Октябрьское.
  • "Екатеринбург-Алматы" (418-539 км), участок Карабалык-Костанай.
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#трасса #непогода #Казахстан #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:54
67
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