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Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане
Движение по трассам ограничили в четырёх регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
По данным компании "КазАвтоЖол", закрыты участки трасс в ВКО, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областях.
В ВКО связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" (6-166 км), участок от села Ушановское до Алтая.
В Алматинской области для всех видов автотранспорта перекрыты трассы:
- "Алматы-Усть-Каменогорск" (16-25 км), участок Первомайка-Отеген-Батыр;
- "Екатеринбург-Алматы" (59-115 км), Междуреченск-Курты;
- "Алматы-Шелек-Хоргос" (25-136 км), Алматы-Байсеит;
- "Алматы-Усть-Каменогорск" (25-67 км), Алматы-Конаев.
В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Екатеринбург- Алматы" (1505-1854 км) от посёлка Жумабек по Балхаша.
В Костанайской области ограничение коснулось грузовых и общественных видов автотранспорта на дорогах:
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (7-219 км), участок Тобыл-Октябрьское.
- "Екатеринбург-Алматы" (418-539 км), участок Карабалык-Костанай.
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