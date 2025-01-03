"КазАвтоЖол" обновил данные о республиканских автодорогах, где из-за непогоды ограничено движение транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за ухудшения погодных условий: обильного снегопада, метели, верхового ветра, плохой видимости, гололёда и угрозы схода лавин закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на восьми участках республиканских трасс и 13 дорогах областного значения в пяти регионах страны: в Акмолинской, ВКО, Улытау Карагандинской и Костанайской областях.

Акмолинская область

Закрыты три участка республиканских трасс:

"Екатеринбург-Алматы" от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;

"Астана-Петропавловск" от Астаны до Щучинска;

"Щучинск-Зеренда" от Щучинска до посёлка Зеренда.

Также закрыты девять участков областных дорог.

Причиной стали обильный снегопад, метель, верховой ветер и плохая видимость.

Восточно-Казахстанская область

Из-за опасности схода лавин закрыт участок республиканской трассы "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен-Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" от села Ушановское до города Алтай и два участка областных дорог.

Карагандинская область

По причине снега, метели и ограничения видимости закрыты два участка республиканской трассы "Екатеринбург-Алматы": от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау, от посёлка Сарыарка до посёлка Аксу-Аюлы и два участка областных дорог.

Костанайская область

Из-за снега, метели и ограничения видимости участок республиканской трассы "Жезказган-Петропавловск" от границы Улытауской области до города Аркалык.

Область Улытау

По той же причине закрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" от Сатпаева до границы Костанайской обл.

Напомним, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 авто. В результате пострадали 11 человек и образовалась гигантская пробка на закрытой трассе. Спасатели, полицейские и дорожники не рекомендут казахстанцам отправляться в дальние поездки в непогоду.