Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане к этому часу
Движение ограничено на восьми участках республиканских трасс и 13 дорогах областного значения в пяти регионах страны.
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"КазАвтоЖол" обновил данные о республиканских автодорогах, где из-за непогоды ограничено движение транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
Из-за ухудшения погодных условий: обильного снегопада, метели, верхового ветра, плохой видимости, гололёда и угрозы схода лавин закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на восьми участках республиканских трасс и 13 дорогах областного значения в пяти регионах страны: в Акмолинской, ВКО, Улытау Карагандинской и Костанайской областях.
Акмолинская область
Закрыты три участка республиканских трасс:
- "Екатеринбург-Алматы" от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;
- "Астана-Петропавловск" от Астаны до Щучинска;
- "Щучинск-Зеренда" от Щучинска до посёлка Зеренда.
Также закрыты девять участков областных дорог.
Причиной стали обильный снегопад, метель, верховой ветер и плохая видимость.
Восточно-Казахстанская область
Из-за опасности схода лавин закрыт участок республиканской трассы "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен-Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" от села Ушановское до города Алтай и два участка областных дорог.
Карагандинская область
По причине снега, метели и ограничения видимости закрыты два участка республиканской трассы "Екатеринбург-Алматы": от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау, от посёлка Сарыарка до посёлка Аксу-Аюлы и два участка областных дорог.
Костанайская область
Из-за снега, метели и ограничения видимости участок республиканской трассы "Жезказган-Петропавловск" от границы Улытауской области до города Аркалык.
Область Улытау
По той же причине закрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" от Сатпаева до границы Костанайской обл.
Напомним, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 авто. В результате пострадали 11 человек и образовалась гигантская пробка на закрытой трассе. Спасатели, полицейские и дорожники не рекомендут казахстанцам отправляться в дальние поездки в непогоду.
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