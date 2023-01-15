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Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане 15 января
Движение автотранспорта ограничено в двух областях страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "ҚазАвтоЖол".
По состоянию на 12:30 15 января 2023 года в связи с ухудшением погодных условий: метели и ограничения видимости, введено временное ограничение движения на двух участках автодорог республиканского значения.
В Абайской области для всех видов транспорта ограничено движение на трассе "Алматы — Усть-Каменогорск" — 971-1013 километр, участок от посёлка Калбатау до границы ВКО.
В Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта ограничено движение на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" 1013-1068 километр, участок от границы Абайской области до посёлка Касым Касенова.
"Для очистки автодорог задействовано 380 единиц дорожно-эксплуатационной техники и свыше 460 человек. За сутки израсходована тысяча кубометров противогололедного материала", — сообщили в пресс-службе "ҚазАвтоЖола".
Напомним, штормовое предупреждение 15 января действует в шести регионах страны.
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