Дороги республиканского значения перекрыты в нескольких областях Казахстана из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов транспорта на трассах "Щучинск-Зеренда" км 0-77, "Астана-Коргалжын" км 19-124. Ориентировочное время открытия дороги - 22 января в 6:00.

В области Улытау невозможно проехать по участку дороги "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 433-756 (от Жезказгана до посёлка Жанаарка).

В Карагандинской области ограничено движение для всех видов транспорта на участках дорог:

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 788-906 (от границы области Улытау до посёлка Топар);

"Астана-Караганда-Алматы" км 1864-2005 (от Балхаша до границы Жамбылской области);

"Караганда-Аягоз-Бугаз" км 56-217 (от села Ботакара до Каркаралинска);

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 970-1135 (от Караганды до границы Павлодарской области);

"Темиртау-Актау-Бастау" км 0-53 (от Темиртау до посёлка Бастау).

В Жамбылской области для всех видов транспорта закрыт участок дороги "Астана-Караганда-Алматы" км 2005-2152 (от границы Карагандинской области до села Бурылбайтал).

В Павлодарской области - участки трассы "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км 1206-1367 (от посёлка Шидерты до посёлка Атамекен) и км 1135-1206 (от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты).