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Какие товары запретят закупать методом из одного источника, рассказали в Минэкономики
На заседании Сената министр национальной экономики Алибек Куантыров озвучил предлагаемые поправки в Закон "О государственных закупках", которые предусматривают сокращение оснований государственных закупок из одного источника, передает BaigeNews.kz.
"Так, в целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции, исключается право приобретать из одного источника: товары в государственный материальный резерв, товары и услуги, предназначенные для осуществления оперативно-розыскной деятельности и здания, строения, сооружения, помещения, имеющие нежилое назначение", - сообщил Куантыров.
Законопроектом предусматривается:
- обязанность Фонда "Самрук-Қазына" согласовывать правила закупок с Агентством по защите и развитию конкуренции;
- право поставщиков на обжалование закупок независимо от способа закупок;
- норма по исключению способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации Фонда.
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