Какие товары запретят закупать методом из одного источника, рассказали в Минэкономики

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На заседании Сената министр национальной экономики Алибек Куантыров озвучил предлагаемые поправки в Закон "О государственных закупках", которые предусматривают сокращение оснований государственных закупок из одного источника, передает BaigeNews.kz.

"Так, в целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции, исключается право приобретать из одного источника: товары в государственный материальный резерв, товары и услуги, предназначенные для осуществления оперативно-розыскной деятельности и здания, строения, сооружения, помещения, имеющие нежилое назначение", - сообщил Куантыров.

Законопроектом предусматривается:

- обязанность Фонда "Самрук-Қазына" согласовывать правила закупок с Агентством по защите и развитию конкуренции;

- право поставщиков на обжалование закупок независимо от способа закупок;

- норма по исключению способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации Фонда.