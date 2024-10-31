Какие товары и продукты могут подорожать, а какие должны подешеветь уже завтра

Этим выпуском снова пройдёмся по ценам… Сезон такой подошёл – традиционный, по части цен на продукты питания, услуги, коммуналку, не говоря уже о других, необходимых для поддержания повседневной жизни товарах. Тем более, что на сезонный, правильнее, наверное, межсезонный, фактор, в этом году наложилась ещё и волатильность валютного курса. Доллар вырос, а мы с вами уже давно научены, как и где это может аукнуться.

На социально-значимые продукты питания правительство цены держит административными методами. Однако по целому ряду товаров продуктовой корзины цены регулирует исключительно рынок. Конечно, урожай в этом году собрали достойный. И не только по зерну. Масличных культур больше почти на треть, того же картофеля, например, на четверть, даже риса в этом году вырастили больше прежнего. Всё это в межсезонье, конечно, будет "оказывать давление" на рынок, что само по себе должно не только сдерживать цены, но и, как в правительстве утверждают, заставить их снижаться. Первые результаты дефляции уже фиксируют.

Но где у нас реальные риски? На что конкретно цены всё-таки могут выйти из-под контроля? Мы же не всем себя сами обеспечиваем, правда? Есть продукты питания, тоже из социально-значимых, между прочим, по которым мы хронически импортозависимы. То есть, не можем наладить собственное производство, а потому традиционно вынуждены их завозить. Если прибавить к этому пессимистические инфляционные ожидания населения, которое от цен уже давно ничего хорошего не ждёт, и вспомнить, что впереди традиционный предновогодний ажиотаж, то вопрос всплывает, буквально, сам собой – к чему всем нам нужно готовиться?