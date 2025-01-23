В прошлом году в Казахстане было образовано порядка пяти миллионов тонн твердых бытовых отходов, из них переработали и утилизировали лишь 25 процентов. Чтобы решить эту проблему, правительство планирует увеличить объем переработки. Для этого в стране собираются построить 37 новых заводов и модернизировать восемь действующих. Какие технологии используют на предприятиях для сортировки и переработки отходов, а также что мешает повсеместной переработке и сортировке мусора в Казахстане, читайте в материале BaigeNews.kz.

По данным ассоциации "KazWaste" самые продвинутые заводы по переработке отходов находятся на юге страны. А вот в Костанае и Уральске лучше налажен раздельный сбор мусора. Но несмотря на то, что нормы по сортировке бытовых отходов четко прописаны в законе, казахстанцы не торопятся его соблюдать, а у местных акиматов банально не хватает денег правильно организовать этот самый сбор.

"Мы обязаны внедрять раздельный сбор в домах, офисах и на предприятиях. Но реальная проблема кроется в исполнении этих норм. Местные исполнительные органы, такие как акиматы, несут ответственность за создание инфраструктуры, установку контейнеров, организацию площадок для раздельного сбора и проведение информационной работы. Однако бюджетных средств на эти задачи не всегда хватает, и это приводит к тому, что большая часть нагрузки ложится на частный бизнес", - рассказала заместитель исполнительного директора "KazWaste" Айжан Рыскулова.

К тому же горожане часто затягивают с оплатой за вывоз мусора, а некоторые и вовсе платят только за одного прописанного, хотя по факту в квартире может быть гораздо больше жильцов. При этом компании не прекращают работу и несут расходы на покупку контейнеров и строительство полигонов.

"Ещё одна важная проблема – отсутствие субсидий. Ранее через оператора РОП перерабатывающие предприятия получали поддержку за каждый килограмм или тонну собранного и переработанного мусора. С 2022 года, когда оператор РОП стал государственным, эта система практически перестала работать. Компании остались без финансовой поддержки, из-за чего многие закрылись. Мы постоянно обсуждаем это с государственными органами, но на данный момент прогресс идёт медленно", - поделилась Рыскулова.

Сейчас в Казахстане перерабатывается пластик, бумага, стекло и алюминий. Одно из крупнейших таких предприятий находится в Петропавловске. Ежегодно сюда поступает до пяти тысяч тонн отходов.

"Мы занимаемся переработкой четырех основных типов материалов. В части пластика это ПВД-пленка и ПЭТ-контейнеры, включая канистры. Также мы перерабатываем бумажную макулатуру, включая архивы и книги, а также картонную макулатуру – коробки и упаковочные материалы различных видов. Мы в основном работаем самостоятельно: закупаем материалы на коммерческой основе, комплектуем их, прессуем и отправляем на переработку", - рассказывает начальник отдела обеспечения вторичным сырьем Дмитрий Стешин.

По словам Стешина, в работе с ТБО используют современное оборудование. Например, полиэтиленовые пленки (ПВД) перерабатываются методом гранулирования. Из полученного вторсырья делают пластиковые изделия, мусорные мешки и вторичную пленку, которую обычно используют в строительстве.

"По макулатуре мы изготавливаем санитарно-гигиеническую бумагу. Процесс начинается с переработки в гидроразбивателе, где сырье размягчается в воде по определенной рецептуре. Затем бумагоделательные машины формируют полотно, которое перематывается, нарезается и упаковывается, превращаясь в готовую бумажную продукцию", - поделился Стешин.

А вот в Аккольском районе Акмолинской области перерабатывают органические отходы с помощью так называемых электрокомпостеров. На выходе вся органика превращается в удобрения.

"Эти устройства были размещены в детских домах, центральной больнице, центре космической связи и в медико-социальном учреждении "Қамкор". Благодаря этому оборудованию, возможно перерабатывать до 125 тонн пищевых отходов ежегодно", - рассказали в пресс-службе АО "Жасыл Даму".

Также в Казахстане довольно успешно перерабатывают и промышленные отходы. Например, в Алматы утилизируют люминесцентные лампы, шины и загрязненные материалы, такие как ветошь, грунт и опилки. Правда новейшие технологии здесь пока недоступны.

"На нашем предприятии используются доступные технологии, которые позволяют экологично и эффективно выделять из отходов полезные фракции, такие как черный и цветной металлолом, стекло, пластик, электронные платы и древесину. Эти материалы могут быть использованы в дальнейшем как вторичное сырье. Из-за низкой маржинальности данного вида деятельности, к сожалению, отсутствует возможность внедрения инновационных процессов и оборудования. В основном применяются физический разбор, сортировка, дробление и прессование", - поделился технический директор компании Роман Мухин.

Парадоксально но, в стране не хватает отходов для переработки. Например, недавно в Алматы открылся завод по переработке батареек, но чтобы его загрузить нужно достаточно "сырья".

"Чтобы обеспечить эти объемы, важно развивать систему раздельного сбора, чтобы отходы не выбрасывались, а направлялись на переработку. Когда система заработает, предприятия смогут внедрять передовые технологии и справляться с переработкой", - пояснила заместитель исполнительного директора "KazWaste" Айжан Рыскулова.

Доля сортировки и переработки ТБО в разрезе регионов за 2024 год | % от объема образования

Последнюю сводку по доле сортировки и переработки ТБО в разрезе регионов провели в 2024 году. Лучше всего с переработкой справилась Карагандинская область, где переработали более 55 процентов отходов. Также высокие показатели переработки показали в Шымкенте – 34,5 процента и Павлодаре – 34 процентов. Хуже всего дела обстоят в Астане – 17 процентов и в Улытауской области, где ничего не переработали и показатель равен нулю. Больше всего отходов накопилось в Алматы, Алматинской и Карагандинской областях.

"Отмечаем, что по официальной информации акимата города Астана за первый квартал 2023 года объем образованных отходов по городу составил 72,9 тысяч тонн, из них переработано и утилизировано 75,2 процента (данный показатель не менялся с 2021 года по первый квартал 2023 года). Однако в мае текущего года акимат города Астаны представил официальную позицию о корректировке данных по переработке отходов и было заявлено о переработке 17 процентов от объема образованных. Данный фактор сказался на снижение странового показателя по переработке отходов", - пояснили в пресс-службе Минэкологии РК.

Напомним, что в стране запущен проект "Таза Қазақстан", который будет действовать до 2029 года. Он направлен на повышение экологической культуры и улучшение переработки отходов.