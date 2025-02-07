Об объектах, которые по новому Строительному кодексу обязаны проходить государственную экспертизу, рассказал вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов, передает BaigeNews.kz.

В кулуарах мажилиса он подробно остановился на правительственном поручении, по которому технически сложные и потенциально опасные объекты должны проходить именно госэкспертизу.

"Предварительное соотношение, которое мы сделали по итогам 2022-2023 годов, расчеты, которые прошли по факту экспертизы, мы просто ее просчитали. Это соотношение составило у нас 35% на 65%, где 35% – относятся к РГП "Госэкспертиза", оставшаяся часть – к палатам экспертных организаций. Мы здесь хотим четко определить, что технически сложные объекты разделения проходили экспертизу государством. Не каждый день у нас строятся заводы, ТЭЦ или что-то такое. Массово у нас в регионах строится до пяти этажей. Они считаются технически несложными и проходят частную экспертную организацию", - рассказал вице-министр.