Какие страны претендуют на строительство АЭС в Казахстане
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Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве высказался о стоительстве атомной станции в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Это решит тендер. Сейчас идет процедура предквалификации, вендор будет определен решением правительства по итогам рассмотрения всех заявок. Предквалификацию прошли Корея, Россия, Китай, Франция. Этот список не исчерпывающий — дополнительно мы рассматриваем и другие возможности, в частности строительство малых модульных реакторов. Там возможно участие нескольких стран - США, также есть совместные проекты с японскими производителями, также российские технологии", - сказал Алмасадам Саткалиев.
Но решения окончательного, по его словам, не принято.
"Идет процесс выезда в регионы, встречи с населением, заинтересованными сторонами, идет разъяснение о плюсах реализации данного проекта. Поэтому по итогам заверения этой работы правительство примет соответствующее решение. В нескольких регионах мы провели слушания, мы отмечаем достаточно большой интерес со стороны населения и поддержку реализации данного проекта. Есть часть активистов, которые представили свои аргументы в части возможных рисков реализации данного проекта. На все эти вопросы даны исчерпывающие ответы", - указал глава Минэнерго.
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