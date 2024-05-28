Какие страны претендуют на строительство АЭС в Казахстане

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве высказался о стоительстве атомной станции в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Это решит тендер. Сейчас идет процедура предквалификации, вендор будет определен решением правительства по итогам рассмотрения всех заявок. Предквалификацию прошли Корея, Россия, Китай, Франция. Этот список не исчерпывающий — дополнительно мы рассматриваем и другие возможности, в частности строительство малых модульных реакторов. Там возможно участие нескольких стран - США, также есть совместные проекты с японскими производителями, также российские технологии", - сказал Алмасадам Саткалиев.

Но решения окончательного, по его словам, не принято.