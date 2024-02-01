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Какие страны больше всего инвестируют в Казахстан

Сегодня, 10:00
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Baigenews.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: Baigenews.kz

Казахстан второй год подряд демонстрирует рекордные показатели привлечения инвестиций. Об этом сообщают аналитики finprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Потоки инвестиций в развивающиеся страны сократились на 9%, до 841 млрд долл. США, при этом показатели снижаются или стагнируют в большинстве регионов.

"Несмотря на сокращение притока ПИИ в мире, Казахстан в очередной раз демонстрирует рост показателей. Так, по итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в РК увеличился на 17,7%, достигнув рекордного за последнее десятилетие значения в размере 28 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

В свою очередь, по итогам девяти месяцев 2023 года приток ПИИ составил почти 20 млрд долл. США. По оценке экспертов, за полный 2023-й приток ПИИ ожидается на уровне выше среднегодовых значений.

В разрезе отраслей экономики наибольший приток ПИИ традиционно пришёлся на горнодобывающую промышленность: 8,6 млрд долл. США за девять месяцев 2023 года.

"В разрезе стран-инвесторов наибольшие потоки ПИИ в Казахстан пришли из Нидерландов (4,6 млрд долл. США), Соединённых Штатов Америки (3,1 млрд долл. США), Швейцарии (1,9 млрд долл. США), России (1,8 млрд долл. США) и Китая (1,4 млрд долл. США). В числе лидеров также оказались Южная Корея, Бельгия, Франция, Германия и Великобритания", - отмечают эксперты.

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