Какие страны больше всего инвестируют в Казахстан

Казахстан второй год подряд демонстрирует рекордные показатели привлечения инвестиций. Об этом сообщают аналитики finprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Потоки инвестиций в развивающиеся страны сократились на 9%, до 841 млрд долл. США, при этом показатели снижаются или стагнируют в большинстве регионов.

"Несмотря на сокращение притока ПИИ в мире, Казахстан в очередной раз демонстрирует рост показателей. Так, по итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в РК увеличился на 17,7%, достигнув рекордного за последнее десятилетие значения в размере 28 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

В свою очередь, по итогам девяти месяцев 2023 года приток ПИИ составил почти 20 млрд долл. США. По оценке экспертов, за полный 2023-й приток ПИИ ожидается на уровне выше среднегодовых значений.

В разрезе отраслей экономики наибольший приток ПИИ традиционно пришёлся на горнодобывающую промышленность: 8,6 млрд долл. США за девять месяцев 2023 года.