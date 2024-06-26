Какие специалисты востребованы в Казахстане
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В стране начался прием документов в организации технического и профессионального образования. В новом учебном году по государственному образовательному заказу планируется принять 145 тысяч абитуриентов, это на 10 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
“Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др.
Вместе с тем, вот уже третий год абитуриентов колледжей принимают и по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Ежегодно по 10 тысяч студентов, что позволит выпускать специалистов по запросам рынка труда”, - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минпросвещения добавили, что с этого года будет увеличен и расширен перечень квот для приема в колледжи:
- для лиц с инвалидностью I или II группы, с инвалидностью с детства;
- для детей с инвалидностью и для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью I или II группы;
- для граждан Республики Казахстан, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву.
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