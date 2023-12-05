Какие совместные проекты в области науки реализуют Казахстан и Россия

Проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях для стран СНГ все еще формируется. Процесс его подготовки накануне обсудили в штаб-квартире организации в Минске. Но когда эта работа завершится - обладатели научных званий смогут беспрепятственно работать по своим специальностям на всей территории Содружества. Еще летом похожий документ подписали премьер-министры государств входящих в ЕАЭС. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, в каких направлениях науки и с какой из стран Казахстан сотрудничает больше всего.

Одним из основных партнеров в этой области для нашей республики была и остается соседняя Россия. В наше время сотрудничество приобрело стратегическую значимость и даже стало объектом для исследований.

В статье для научно-аналитического журнала "Постсоветский материк" авторы Ольга Савина и Виктория Канарова отметили, что отношения двух стран постоянно расширяют свои границы. Только в прошлом году в российских вузах по различным программам обучались свыше 61 тысячи казахстанских студентов. В списке самых популярных заведений: РУДН, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский Университет ИТМО и Санкт-Петербургский государственный университет. А среди специальностей лидируют менеджмент, экономика, лечебное дело, программы IT-профиля и прикладная математика. Помогает в продвижении образовательных проектов Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, или иначе - Россотрудничество.

"Задача Представительства Россотрудничества в Астане, сделать так, чтобы российские научные разработки стали доступны для казахстанцев, - рассказала руководитель Представительства в Казахстане Ольга Филонова. – Для этого мы ведем систематическую работу по продвижению российских вузов. Ученые из университетов, которые ведут научную деятельность, встречаются со своими коллегами из Казахстана, они договариваются о внедрении новых технологий в самых разных сферах. Кроме этого мы организуем стажировки и повышаем квалификацию казахстанских специалистов в вузах России".

В Казахстане продолжается работа по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов технического профиля. Об этом в эксклюзивном интервью газете "Известия" 8 ноября рассказал президент Казахстана. Наша страна ратифицировала Соглашение о создании и функционировании на паритетной основе филиалов организаций высшего и послевузовского образования, заключенное между правительствами Казахстана и России.

"Результатом данной работы стало открытие филиала МИФИ на базе КазНУ им. аль-Фараби и филиала РГУ им. И.М. Губкина на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева. В 2024 году также планируется открытие филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати, - отметил в интервью Касым-Жомарт Токаев.

Еще одно крупное направление для совместной казахстанско-российской научной работы – медицина. В феврале биохимиками из двух стран удалось синтезировать новые вещества для борьбы с диабетом. Они хорошо подавляют активность ферментов альфа-глюкозидазы и альфа-амилазы. Это позволяет замедлять всасывание глюкозы и снижать ее уровень в крови после приема пищи.

Трудятся страны и для улучшения экологии. Недавно химики Вятского государственного университета поделились с казахстанскими коллегами уникальной технологией по переработке ПЭТ-отходов. Обсудив проблему, стороны договорились начать опытное производство тепло- и звукоизоляционных материалов из пластика.

"Не без нашего участия Казахстан и Россия развивают многие совместные проекты в рамках научного сотрудничества, и, надеюсь, оно будет только нарастать. Из последних интересных событий можно отметить Конгресс молодых ученых, который прошел в Сочи и в нем приняли участие представители из Казахстана", - поделилась руководитель Представительства Россотрудничества в Казахстане, Ольга Филонова.

Еще в начале года в Казахстане, если верить исследованиям Савиной и Канаровой, продолжали работу над двумя сотнями совместных научных проектов. Охватывали они разные отрасли, в том числе рациональное использование природных ресурсов, энергетику, машиностроение, а так же телекоммуникационные и космические технологии. И судя по всему число таких проектов будет возрастать. К примеру, в прошлом месяце "Росатом" предложил Казахстану постройку двух блоков АЭС общей мощностью 2400 МВт. Как считает руководитель компании, станция с подобным потенциалом сможет перекрыть до 20% недостающих потребностей нашей страны в электроэнергии. Возможно, в будущем при помощи науки получится решить и другие проблемы которые имеются в центрально-азиатском регионе. В том числе – прогнозируемый дефицит воды и таяние ледников.