Какие соцвыплаты повысят с 1 июля в Казахстане

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В Казахстане с 1 июля повысят соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

С 1 июля повышение размеров этих соцвыплат, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования, повысят на 14,5 процента. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр страны Алихан Смаилов.

Повышением соцвыплаты по утрате трудоспособности планируется охватить около 92 тысяч получателей, по потере кормильца – 61 тысячу семей.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Отмечается, что с 1 января текущего года размер минимальной заработной платы в республике увеличили с 60 до 70 тысяч тенге. Это затронуло порядка 1,8 миллиона наёмных работников, трудящихся во всех отраслях экономики. Организации, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также пересмотрели оклады других категорий работников в сторону повышения с учётом межразрядной системы квалификаций.

В текущем году также также были проиндексированы все виды пенсий и пособий для 4,4 миллиона получателей.

Напомним, что продолжается реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года, которая предусматривает поэтапное увеличение зарплат врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы и производственному персоналу, а также началось масштабирование проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию.