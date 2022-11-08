Какие социальные госпрограммы для населения оказывают в акимате Алматы

Фото: УВП Алматы

В Казахстане действуют социальные проекты, разработанные в качестве поддержки разным слоям населения. Помощь государства может предоставляться на республиканском или региональном уровне. В Алматы социальные программы успешно поддерживаются акиматом, в частности Управлением занятости и социальных программ, все они разные и финансируются в зависимости от целей, сроков и требований отдельно для каждого социального проекта. О том, какие топовые социальные кейсы воплощены и функционируют из года в год, рассказала на онлайн обучающей встрече совместно с координаторами проектов, сотрудник Управления занятости и социальных программ Махпирова Рахилям, организованной Гражданским центром города Алматы.

Социальная программа представляет собой комплекс мер, призванных улучшить жизнь населения в различных сферах жизни. Самые важные считаются образовательные, и такой вид поддержки есть в социальных клубах "Шыңға өрлеу". Целью данного проекта является вовлечение в общественную жизнь представителей старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями через формирование гармоничного процесса передачи жизненного опыта, знаний и навыков детям младшего школьного возраста из малообеспеченных семей. Посещение социального клуба "Шыңға өрлеу" бесплатно для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Проект создает не только благоприятные условия для личностного развития школьников 1-4-х классов, но и оказывает действенную поддержку малоимущим и многодетным семьям, формируя принципы преемственности между подрастающим и старшим поколением страны. Всего в мегаполисе функционируют 10 социальных клубов, которые посещают свыше 600 детей. Обучают их более 150 наставников.

Другая немаловажная поддержка осуществляется для людей с особыми потребностями в проекте "Школа независимой жизни". Школа существует 13 лет, цель - помочь участникам преодолеть внутренние барьеры и страхи, а также предоставить им возможность получить опыт независимой жизни в рамках обучения. Проводятся 7 -дневные тренинги в санатории Карагайлы, набор в потоках по 16 человек и за прошедшие годы проведены 33 курса. Кураторы проекта и в дальнейшем сопровождают своих слушателей помогая, трудоустроится или заняться предпринимательством. Руководитель Управлением занятости и социальных программ Махпирова Рахилям особо подчеркнула, что два вышеупомянутых проекта - "Школа независимой жизни" и "Шыңға өрлеу" были победителями республиканского конкурса "Лучший социальный проекты" и среди 244 проектов заняли почётные 2 места по городу.

Для старшего поколения задействован не менее популярный социальный проект "Белсенді ұзақ өмір" ("Активное долголетие"). С 2018 года центры активного долголетия были открыты во всех районах города. На сегодня в городе функционируют 9 центров с целью создания инфраструктуры для системной культурно-досуговой работы, направленной на повышение качества жизни граждан старшего поколения, содействие их вовлечению в активную интеллектуальную, творческую, общественную деятельность и преемственности поколений. В центрах пенсионеры города бесплатно посещают занятия в спортивных секциях, таких как йога, айкуне, скандинавская ходьба, заниматься танцами и вокалом. Постоянно проводятся тренинги психологов по системе самооздоровления, мастер-классы по кулинарии и встречи со специалистами по юридической грамотности. Сегодня в Центрах активного долголетия зарегистрировано более 23 тысяч человек.

Также большую поддержку государство оказывает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и вышедшим из мест лишения свободы. Центр "Возрождение" на постоянной основе оказывает юридическую, психологическую и социальную помощь, проводят обучающие мастер- классы и информационные сессии, а главное помогают восстановить документы и трудоустроиться бывшим заключенным.

Помощь государства может быть финансовой в виде субсидий и денежных выплат или нематериальной в виде таких вот предоставленных социальных услуг. Все они важны, как фундамент для укрепления социального равенства и единства. С помощью социальных программ государство решает множество экономических и социальных проблем в стране. Стоит особо подчеркнуть, такие проекты, реализуемые в различных сферах жизни, снижают уровень общественной напряженности, улучшают качество жизни людей и помогают укрепиться в будущем.

Гражданский центр Алматы также как и приведенные выше социально значимые проекты, призван поддерживать гражданские инициативы, улучшать социальную среду через развитие гражданского сектора и повышения качества услуг общественных организаций в Алматы.

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