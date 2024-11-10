Какие соревнования по зимним видам спорта пройдут в Астане

Сезон зимних видов спорта в Астане откроется лыжным фестивалем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Он запланирован на 16 декабря.

"На открытие ежегодного зимнего сезона собираются тысячи горожан и гостей города. В их числе учащиеся школ, студенты, сотрудники силовых структур и представители общественности принимают участие в спортивных мероприятиях и соревнуются между собой. Победа здесь не главная цель, ведь лыжный фестиваль-это особый вид семейного и корпоративного отдыха", - сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Астаны Исламбек Байманов на брифинге.

8 декабря в столичном Триатлон парке пройдёт зимний забег среди любителей. Участникам соревнований предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров.

Также этой зимой в столице проведут Кубок РК по шорт-треку, открытые чемпионаты города по фигурному катанию на коньках и по шорт-треку, открытый чемпионат РК по конькобежному спорту, новогодний вечерний праздничный массовый забег, зимние соревнования Astana run, зимние соревнования по триатлону и традиционный фестиваль "Буркасын-2025".