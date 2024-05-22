Какие штрафы хотят ввести в Казахстане для КСК и ОСИ

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева разъяснила нормы проекта закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Палата приняла документ в работу, передаёт BaigeNews.kz.

Екатерина Смышляева сообщила, что проектом закона предлагается ужесточить ответственность субъектов управления объектами имущества.

"Предлагается за нарушение сроков открытия счетов (текущий, накопительный) предусмотреть штраф в размере 50 МРП. За нарушение сроков предоставления ежемесячного и годового отчётов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума - 50 МРП", - сказала депутат.

В то же время за непредоставление Совету ОСИ при смене формы управления или субъекта управления по акту приёма-передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объёкту кондоминиума, необходимых для эксплуатации многоквартирного жилого дома, а также неподписание акта приёма-передачи - 100 МРП.

"За непредставление заказчиком (застройщиком), осуществляющим строительство или реконструкцию многоквартирного жилого дома, в течение 10 календарных дней после регистрации объединения собственников имущества субъекту управления либо жилищной инспекции по акту приема-передачи на бумажном и (или) электронном носителях документации МЖД предлагается ввести штраф от 100 до 200 МРП", - резюмировала Екатерина Смышляева.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которым предлагается ужесточить адмответственность КСК и ОСИ.