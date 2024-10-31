Какие сферы привлекают иностранных инвесторов в Казахстан?

В Астане проходит 36-е заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Главы государства. На полях заседания директор Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов при Президенте РК" Жанна Байдашева рассказала о цели и важности данного мероприятия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила Байдашева, сегодняшний совет посвящен тематике "Новый инвестиционный цикл Казахстана".

"Президент до этого огласил и поставил большую цель перед Казахстаном – привлечь в течение последующих пяти лет более 400 миллиардов долларов в Казахстан. В течение последующих двух лет это около 150 миллиардов долларов. Это очень большая сумма. Для примера я могу привести, с момента независимости Казахстан привлек 417 миллиардов долларов. И львиная доля этих инвестиций была как раз сделана теми компаниями и той группой основных инвесторов, которые входят в состав Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, которые сегодня участвуют на пленарном заседании", - сказала глава Ассоциации.

Она отметила, что Правительство Казахстана совместно с инвесторами работает по достижению этой амбициозной задачи.

Спикер подчеркнула, что в рамках этого заседания будут достигнуты ряд договоренностей.

"Сегодня на пленарном заседании присутствуют глобальные главы, руководители, вице-президенты международных организаций, транснациональных компаний. То есть это не те инвесторы, которые представляют свои компании в Казахстане, это непосредственно сами глобальные руководители приехали и будут обсуждать сегодня в рамках заседания и предлагать новые инициативы, рекомендации, проекты, которые возможны", - сказала она.

Новые проекты преимущественно будут заключены в сфере здравоохранения, фармацевтики, недропользования, транспорта и логистики, нефти и газа, цифровизации.

В Казахстан готовы вкладывать в основном инвесторы из Европы, США, Юго-Восточной Азии, отметила Жанна Байдашева.

При это инвесторов из Китая и США интересует нефтегазовая отрасль Казахстана, а бизнесмены из европейских стран видят привлекательной сферу здравоохранения.