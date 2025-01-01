В Петропавловске определили авиакомпании, которые будут обслуживать рейсы в Астану и Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Конкурс на обслуживание маршрута Петропавловск – Астана – Петропавловск выиграло АО "Qazaq Air". Самолёт будет летать пять раз в неделю. А стоимость билета останется прежней – 15 тысяч тенге.

Победителем тендера на обслуживание маршрута Петропавловск – Шымкент – Петропавловск определена авиакомпания SCAT. Расписание маршрута не обнародовано, в продаже билетов на рейс на Шымкент нет.

Тендер на обслуживание авиарейса Алматы – Петропавловск – Алматы признан несостоявшимся в связи с отсутствием конкурсных заявок. Помимо этого, не состоялись конкурсы сообщением Усть-Каменогорск – Караганда – Усть-Каменогорск, Кокшетау – Актау – Кокшетау, Туркестан – Актау – Туркестан, Туркестан – Уральск – Туркестан и Кызылорда – Кокшетау – Кызылорда.