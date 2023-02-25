Какие республиканские трассы закрыты в субботу в Казахстане

Фото: adal-press.kz

Автодороги республиканского значения открыты по всем направлениям, за исключением двух участков трассы "Екатеринбург-Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании "КазАвтоЖол".

Закрыт участок трассы "Екатеринбург-Алматы" от границы Жамбылской области до поселка Междуреченск и от села Бурылбайтал до села Аксуйек. Здесь продолжаются работы по отводу талых вод.

"По первому участку на объездной дороге км 2156 (43 ПК) произведено устройство 8 водопропускных труб. Также проведены работы по отсыпке и укреплению насыпи на участке протяженностью более 350 м. Ведутся работы по отсыпке слоя покрытия из щебня 20-40. Основные работы завершены. По второму участку км 2192 (ПК 401) работы завершены, проезд обеспечен", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что по третьему участку на объездной дороге км 2213 (ПК609), произведено устройство 2 водопропускных труб. В настоящий момент производятся работы по устройству последней водопропускной трубы и отсыпке насыпи.

Напомним, в минувшие сутки из-за непогоды загородные трассы были закрыты в семи регионах Казахстана.