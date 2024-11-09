Какие республиканские трассы закроют из-за метели

"КазАвтоЖол" ввёл ограничения на республиканских трассах в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях, передаёт BaigeNews.kz.

"9 ноября в 19:00 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий, на 18-232 километре автодороги республиканского значения "Астана-Петропавловск", от Астаны до Щучинска, планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта", — говорится в сообщении.

9 ноября в 19:00 в Костанайской области движение закроют на участке автодороги республиканского значения "Костанай-Аулиеколь-Сурган", от Тобола до границы Акмолинской области; на участке дорог "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы", от Тобола до границы Северо-Казахстанской области; на участке дороги "Жезказган-Петропавловск", от границы Улытауской области до границы Акмолинской области для всех видов транспорта.

Ориентировочное время открытия дорог — 10 ноября в 09:00.

Также из-за непогоды 9 ноября в 20:00 планируют ввести ограничения движения для всех видов транспорта на следующих республиканских автодорогах:



В Акмолинской области на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты", от Астаны до границы Павлодарской области; на участке автодороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы", от пункта взимания платы Жибек Жолы до границы Карагандинской области;

на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты", от Астаны до границы Павлодарской области; на участке автодороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы", от пункта взимания платы Жибек Жолы до границы Карагандинской области; В Павлодарской области на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты", от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты;

на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты", от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты; В Карагандинской области на участке автодороги "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы", от границы Акмолинской области до пункта взимания платы Темиртау; "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы", от пункта взимания платы Темиртау до города Темиртау.

В "КазАвтоЖоле" также напомнили о том, что сегодня в Алматинской и Жамбылской областях, а также в области Жетысу местами ожидается дождь со снегом. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай ожидается снег.