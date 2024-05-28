Какие республиканские автодороги будут асфальтировать в этом году

Стали известны автодороги республиканской сети, которые будут асфальтировать в 2024 году, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Казахстана.

В частности, в рамках реализации проекта реконструкции автомобильной дороги "Астана – Алматы" планируется уложить порядка 2,5 миллионов тонн асфальта.

"На текущий момент на дорогах республиканского значения уложили около одного миллиона тонн асфальтобетона. Например, на проектере конструкции коридора ""Центр – Юг", который соединяет Астану и Алматы, уложено 560 тысяч тонн асфальтобетона. На проекте "Актобе – Кандыагаш" использовано 125 тысяч тонн и др. обьектах", — сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин.

В этом году реконструкцией дороги "Талдыкорган– Усть-Каменогорск" предусмотрено использование 638 тысяч тонн асфальтобетона. А для завершения реконструкции дороги "Атырау - Астрахань" планируется уложить около 500 тысяч тонн асфальтобетона.

Напомним, что в текущем дорожно-строительном сезоне министерством транспорта планируется охватить рекордные 12 тыс. километров автодорог. Так, продолжатся ремонт, строительство и реконструкция 5,3 тыс. км дорог республиканской сети, и 4,2 тыс. км дорог местного значения.

Кроме того, министерство транспорта реализует новую масштабную программу по среднему ремонту дорог с усилением конструкции. Так, в приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. Это — 2,5 тыс. км дополнительных транспортных сообщений по всей республике. К примеру, средним ремонтом охватят автодорогу "Жезказган – Петропавловск", которая проходит через территорию 4 областей. В Актюбинской области специалисты отремонтируют дорогу "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз", а в Восточно-Казахстанской и области Абай автодорогу, которая соединяет Усть-Каменогорск и Семей.