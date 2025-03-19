Какие регионы Казахстана бьют рекорды по подростковой беременности
Список в нашей студии озвучила депутат Сената Парламента РК.
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
137Фото: BaigeNews.kz
За последние пять лет показатель подростковой беременности в Казахстане вырос в 1,5 раза. Только в 2024-м среди девочек 15-17 лет это число перевалило за 2100 случаев. Оставлять ребенка решили не все, об этом говорит количество абортов сделанных несовершеннолетними. На проблему обратили внимание сенаторы. В этом выпуске программы "Важная тема – LIVE" депутат Айнур Аргынбекова рассказывает, как помочь подросткам и защитить их от нежелательных последствий первых серьезных отношений. Смотрите подробности на BaigeNews.kz.
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