За последние пять лет показатель подростковой беременности в Казахстане вырос в 1,5 раза. Только в 2024-м среди девочек 15-17 лет это число перевалило за 2100 случаев. Оставлять ребенка решили не все, об этом говорит количество абортов сделанных несовершеннолетними. На проблему обратили внимание сенаторы. В этом выпуске программы "Важная тема – LIVE" депутат Айнур Аргынбекова рассказывает, как помочь подросткам и защитить их от нежелательных последствий первых серьезных отношений. Смотрите подробности на BaigeNews.kz.