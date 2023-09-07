Какие регионы и когда представят свою продукцию на сельхозярмарках в Астане
Сегодня, 16:27
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Сегодня, 16:27Сегодня, 16:27
159Фото: BaigeNews.kz
В столице продолжаются сельскохозяйственные ярмарки товаропроизводителей из регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.
Сельскохозяйственные ярмарки товаропроизводителей из регионов будут проходить каждые субботу и воскресенье по адресу проспект Тауелсыздык, 50 на площади перед университетом искусств "Шабыт".
На ярмарках жители столицы и гости города смогут приобрести свежие овощи, фрукты и другие натуральные продукты непосредственно у казахстанских аграриев по ценам, которые будут значительно ниже рыночных.
- 9-10 сентября свою продукцию представят Атырауская и Жамбылская области,
- 16-17 сентября - Западно-Казахстанская и Кызылординская области,
- 23-24 сентября - Алматинская и Жетысуйская области,
- 30 сентября - 1 октября - Актюбинская и Костанайская области,
- 7-8 октября - Павлодарская и Абайская области,
- 14-15 октября - Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области,
- 21-22 октября - Карагандинская и Улытауская области,
- 28-29 октября - Акмолинская область.
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