Какие регионы и когда представят свою продукцию на сельхозярмарках в Астане

В столице продолжаются сельскохозяйственные ярмарки товаропроизводителей из регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Сельскохозяйственные ярмарки товаропроизводителей из регионов будут проходить каждые субботу и воскресенье по адресу проспект Тауелсыздык, 50 на площади перед университетом искусств "Шабыт".

На ярмарках жители столицы и гости города смогут приобрести свежие овощи, фрукты и другие натуральные продукты непосредственно у казахстанских аграриев по ценам, которые будут значительно ниже рыночных.