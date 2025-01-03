В Правительстве Казахстана анонсировали ряд реформ Минздрава, которые планируют реализовать в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

"Клиника одного дня"

Первым в списке реформ значится проект "Клиника одного дня". Его масштабируют на всю страну.



"Опыт регионов, где в пилотном режиме был внедрен проект "Клиника одного дня", будет распространен на весь Казахстан. Его реализация позволила обеспечить доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией. Высокое качество услуг и методов пренататальной диагностики и получение результатов обследования осуществлялось по принципу "одного окна" в течение одного дня. На сегодня такой возможностью воспользовались свыше 35 тысяч женщин", — говорится в сообщении.

Фетальная медицина

Также в Правительстве отметили, что впервые в Казахстане реализован проект "Фетальная медицина". Это совершенно новое направление в отечественной системе здравоохранения. Оно позволяет корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур. На сегодня проведены 20 внутриутробных операций. С 1 января 2025 года данный проект внедряют по всей республике.

Санитарные книжки и медицинские справки перейдут в цифровой формат

"С нового года выдача, учет и ведение личных медицинских книжек переводятся в электронный формат. Внедрение этого механизма позволит гражданам предоставлять документ сразу в нескольких организациях, что сэкономит их время и средства. На сегодня санитарные книжки имеются у порядка 1,6 млн казахстанцев", — говорится в сообщении.

Изменения коснулось и выдачи других медицинских документов. Для удобства граждан с бумажного носителя в электронный формат также планируется перевести:

Больничный лист;

075/у "Медицинская справка";

026/у "Заключение ВКК";

073/у "Справка о допуске к управлению ТС";

069/у "Санаторно-курортная карта";

052-2/у "Паспорт здоровья ребенка"

076/у "Получение разрешения на оружие";

038/у "Справка о временной нетрудоспособности".

Для этого в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем. Передаваться документы в третьи руки будут только с согласия граждан с помощью приложения "eGov mobile", в котором есть доступ к медицинским данным в разделе "еDensaulyq".

Кроме того, с нового года информированное согласие или отказ от вакцинации ребенка также будут регистрировать в электронном виде. Алгоритм действий изменится только в том случае, если привитый пациент пожалуется на осложнения после вакцинации. На медицинском языке это называется неблагополучные последствия после иммунизации. Врач будет обязан немедленно оказать помощь, оформить электронное извещение и передать его в госорганы.