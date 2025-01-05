В наступившем году в городе Алматы планируется завершить строительство транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова и пробивку улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара, а также проспекта Абая до границы города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

В мае будет введена в эксплуатацию пробивка проспекта Абая от улицы Б. Момышулы до границы города. Общая протяженность пробивки составит 5,3 км с шестиполосной дорогой, велодорожками и тротуарами по обеим сторонам.



"Летом планируется завершить пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара общей протяженностью 3,2 км. Благодаря этому ожидается снижение транспортной нагрузки на 40% с улицы Момышулы", - отметили в акимате Алматы.

В июне планируется полностью завершить строительство с благоустройством прилегающей территории транспортной развязки на пересечении улицы Жансугурова и проспекта Сейфуллина.

Напомним, в рамках "Года дорог" в Усть-Каменогорске реализован ряд крупных инфраструктурных проектов.