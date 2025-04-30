В Казахстане на рынке труда ожидается высокая активность - от 1,09 до 1,25 миллиона вакансий может быть опубликовано на Электронной бирже труда Enbek.kz, передаёт BaigeNews.kz. Такой прогноз представили эксперты Центра развития трудовых ресурсов, основываясь на анализе данных за 2023-2024 годы. За этот период на платформе уже размещено более двух миллионов вакансий, и, как показывает статистика, тенденция к росту сохраняется.

Особый акцент сделан на то, что около четверти всех предложений составят рабочие специальности. Самый высокий спрос, по словам специалистов, ожидается в сферах образования и здравоохранения - именно эти отрасли стабильно формируют почти половину вакансий для квалифицированных работников. Далее идут промышленность, строительство, торговля и сельское хозяйство. Региональными лидерами по количеству новых рабочих мест станут Астана, Алматы, Карагандинская, Туркестанская, Павлодарская и Костанайская области.

Если говорить о профессиях, то в числе самых востребованных в будущем году останутся учителя, воспитатели, медсёстры, няни и охранники. В сегменте рабочих профессий потребность в кадрах будет особенно заметна в Павлодарской и Карагандинской областях, а также в крупных городах. Ожидается стабильный спрос на поваров, сантехников, операторов бойлерных установок, строителей, водителей и специалистов по энергетике.

Эксперты отмечают, что рынок труда продолжит меняться, но базовый сценарий уверенно указывает на более миллиона вакансий уже в 2025 году. В случае его реализации Астана станет абсолютным лидером по количеству предложений - порядка 102 тысяч рабочих мест. Алматы немного уступит, но тоже войдёт в тройку, наряду с Туркестанской областью. В целом же, по оценке специалистов, стабильность спроса на кадры и широкая география вакансий создадут благоприятные условия для соискателей по всей стране.

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