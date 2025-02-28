Развитие искусственного интеллекта (ИИ) стремительно меняет рынок труда во всём мире, включая Казахстан. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, около 25% рабочих мест в стране находятся в зоне умеренного и высокого риска автоматизации. Это значит, что миллионы казахстанцев могут столкнуться с потерей работы в ближайшие годы. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, какие профессии окажутся под угрозой и что нужно делать для конкурентоспособности в эпоху ИИ.

Какие профессии под угрозой?

В Казахстане многие профессии могут исчезнуть или сильно измениться из-за развития искусственного интеллекта и автоматизации. По данным Центра развития трудовых ресурсов РК, больше всего рискуют те, чья работа связана с однообразными задачами, которые легко могут выполнять машины.

Например, офисные работники, такие как операторы кол-центров, бухгалтеры, аудиторы и делопроизводители, могут потерять свои рабочие места, потому что современные технологии способны быстро и точно выполнять их задачи без участия человека.

В сфере обслуживания тоже происходят изменения. Кассиры, продавцы, сотрудники колл-центров, администраторы гостиниц и ресторанов могут быть заменены автоматическими системами и искусственным интеллектом. Компании выбирают такие решения, потому что они помогают работать быстрее и дешевле.

Транспорт и логистика тоже находятся под угрозой. Водители такси и грузовиков, курьеры и складские работники могут потерять работу из-за появления беспилотных автомобилей и умных складов, где все процессы контролируют роботы. Это позволяет компаниям экономить деньги, но приводит к сокращению рабочих мест.

На заводах и стройках также ожидаются изменения. Людей, работающих на конвейерах, операторов станков и крановщиков, постепенно заменяют роботы и автоматизированные системы. Это особенно касается работы, требующей много физических усилий и повторяющихся действий.

Сейчас в Казахстане уже 52% рабочих мест могут подвергнуться автоматизации, что даже больше, чем в развитых странах. Это значит, что людям нужно учиться новым навыкам и адаптироваться к изменениям, чтобы оставаться востребованными в будущем.

ИИ и автоматизация позволяют компаниям экономить на персонале, повышая эффективность и снижая издержки. Однако это не означает, что все эти профессии исчезнут – скорее, они трансформируются, и от работников потребуется больше цифровых навыков.

"Хотя влияние искусственного интеллекта на рынок труда значительное, большинство рабочих мест и отраслей лишь частично подвержены автоматизации, поэтому ИИ, скорее всего, будет дополнять работников, а не заменять их", - рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Эксперты считают, что одной из ключевых тенденций станет повышение вооружённости труда информационно-коммуникационными технологиями и рост производительности.

"Это означает автоматизацию отдельных задач в рамках существующих профессий, что позволит высвободить время для выполнения других обязанностей, а не полную автоматизацию рабочих мест", - уточнили в ведомстве.

Какие профессии востребованы в будущем?

Согласно прогнозам аналитиков министерства труда и социальной защиты населения РК, в ближайшие годы в стране будет расти спрос на специалистов в области информационных технологий (ИТ) и программирования. Особенно будут востребованы разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и аналитики данных. С развитием цифровых технологий и автоматизации потребность в этих профессионалах значительно увеличивается.

"В инженерно-научной сфере наблюдается повышенный интерес к инженерам-робототехникам, биотехнологам и специалистам по возобновляемым источникам энергии. Эти направления становятся ключевыми в связи с глобальными тенденциями устойчивого развития и инноваций", - рассказали в ведомстве.

Медицинская и фармацевтическая отрасли также испытывают рост потребности в квалифицированных кадрах. Врачи, медсёстры, фармацевты и лабораторные аналитики остаются незаменимыми, особенно в условиях повышенного внимания к здравоохранению и развитию медицинских технологий.

Сфера образования и креативных индустрий не остаётся в стороне. Преподаватели, особенно в области онлайн-обучения, дизайнеры, маркетологи и специалисты по искусственному интеллекту становятся всё более востребованными по мере того, как общество адаптируется к новым формам обучения и цифровым коммуникациям.

"В соответствии со среднесрочным прогнозом, ожидается, что общая потребность в кадрах в экономике Республики Казахстан на период 2025-2030 годов составит 1,6 миллиона человек, в том числе в работниках с высшим образованием – 429 тысяч человек, с техническим и специальным образованием – 875 тысяч человек, в том числе по рабочим профессиям – 403 тысяч человек", - поделились в министерстве труда и социальной защиты РК.

Что делать, чтобы не остаться без работы?

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова подчеркнула, что основа успешной карьеры в будущем – это постоянное развитие и адаптация.

Как отметили в ведомстве, в Национальной концепции развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы предусмотрены меры по развитию ИИ-образования на разных уровнях.

"В частности, планируется внедрить модуль "Основы искусственного интеллекта" в учебную программу средних школ, а в высших и послевузовских учебных заведениях разработать и реализовать специализированные образовательные программы. Кроме того, для государственных служащих будут организованы курсы по основам искусственного интеллекта, что позволит повысить их компетенции в данной сфере", - пояснили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Эксперты советуют осваивать цифровые навыки, такие как программирование, анализ данных и основы искусственного интеллекта. Курсы повышения квалификации помогут оставаться конкурентоспособными, а знание иностранных языков откроет больше возможностей для трудоустройства.

Гибкость в выборе профессии становится все важнее. Мир быстро меняется, и некоторые специальности могут исчезнуть, поэтому важно быть готовым осваивать новые направления. Навыки креативного мышления и командной работы пока остаются незаменимыми, и их стоит развивать.

Еще один вариант – предпринимательство или фриланс. Открытие собственного бизнеса или работа на себя дают больше свободы и финансовую независимость.

Искусственный интеллект действительно меняет рынок труда в Казахстане. Некоторые профессии могут исчезнуть, другие – преобразиться. Но это не повод для паники, а скорее возможность для роста. Те, кто готовы учиться новому и меняться, всегда останутся востребованными.