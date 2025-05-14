Депутат мажилиса, один из разработчиков законопроекта об искусственном интеллекте Екатерина Смышляева поделилась мнением о том, какие профессии заменит ИИ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам парламентария, в ближайшее время искусственный интеллект может заменить всю механику, то есть все те профессии, которые предполагают механические действия. Это - обработка данных, аналитика без выводов, различного рода ассистенты, операторы колл-центров, работа, связанная со стандартизированным учётом, например, бухгалтерский учёт, юридическая практика.

"Что-то более сложное уже требует дополнительных качественных данных, обучения и компетенции. Поэтому ожидаем чисто замену механического труда. Но я сразу оговорюсь, чтобы никого не пугать, замена не будет полной, скорее всего, просто часть функций в определённых профессиях будет автоматизирована", - заверила Смышляева.

В качестве примера она привела корректорскую работу. Уже сегодня ИИ справляется с этой задачей, в том числе на казахском языке.

"Но это же не говорит о том, что первичные тексты вы ему не будете отправлять, что он за вас сделает обзор. Наверное, новостные ленты информационных агентств, которые констатируют факты, искусственный интеллект сделает. Для этого журналистского творчества в принципе не нужно. Он будет просто выдавать какие-то новости, которые будут проходить мимо вас, и вы не будете их видеть. Но полноценный творческий материал сегодня ни один искусственный интеллект не сделает. Я уверена, что не справится и завтра. Поэтому у каждой профессии какая-то часть просто будет автоматизирована", - добавила депутат.

Она отметила, что, сколько именно людей может остаться без работы в Казахстане, пока неизвестно. Для этого необходимо провести глубокий отраслевой анализ. Итог будет зависеть от степени цифровизации, доступности качественных данных и готовности специалистов к внедрению новых технологий.