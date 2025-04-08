В марте на Электронной бирже труда "Enbek" было размещено 80,2 тыс вакансий и 95,3 тыс резюме, что на 34% и 28% меньше, чем в феврале, передаёт BaigeNews.kz. Интересно, что на высококвалифицированных специалистов приходится 37% вакансий, но только 32% резюме, в то время как неквалифицированных работников на рынке больше, чем требуется - их предложение в два раза превышает спрос.

В регионах ситуация также отличается. Восточно-Казахстанская область зафиксировала резкое снижение вакансий на 65%, а Актюбинская и Атырауская области уменьшили их количество на 28% и 12% соответственно. Алматинская область сохранила активность почти на прежнем уровне, несмотря на общие тенденции.

Что касается востребованных профессий, в марте лидировали PR-менеджеры, медицинские сестры и санитары. Также заметно возрос спрос на водителей автобусов, мерчендайзеров и продавцов-консультантов.

Наиболее высокие размеры заработных плат в рамках имеющихся вакансий предлагались главным строителям (в среднем от 709 тыс. тенге), мастерам по ремонту скважин (от 700 тыс. тенге) и инженерам по бурению (от 597 тыс. тенге).

На стороне соискателей также наблюдаются амбициозные ожидания - например, механики по промышленному оборудованию и IT-специалисты хотят зарабатывать 1,4 млн тенге и более.

Со стороны спроса высокие ожидания по заработной плате исходили от соискателей, претендующих на позиции механика по промышленному оборудованию (в среднем от 1,6 млн тенге), научного сотрудника в области IT (1,4 млн тенге) и руководителя проектов по разработке продуктов (1,3 млн тенге).

Ранее мы сообщали, что ИИ будет подбирать вакансии казахстанцам.