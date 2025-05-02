В 2024 году численность занятых молодых людей в Казахстане в возрасте от 15 до 28 лет составила 1,8 миллиона человек, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. Этот рост свидетельствует о продолжающемся улучшении ситуации на рынке труда для молодёжи.

Лидерами по числу работающей молодёжи стали Алматы, Алматинская и Туркестанская области. В Алматы, например, количество занятых молодых людей увеличилось на 5%, достигнув 243,2 тыс. человек. Однако наименьшая численность занятых была зафиксирована в Улытауской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областях.

Большинство молодых людей трудятся на наёмных работах - 77,7% (или 1,4 миллиона человек) от общей численности, но немалая часть также занята в качестве индивидуальных предпринимателей или независимых работников. Примечательно, что работающие молодые люди чаще всего трудятся в сфере услуг, торговли, а также в образовании и сельском хозяйстве. Меньше всего занято молодых специалистов в таких областях, как водоснабжение, электроснабжение и операции с недвижимостью.

Также стоит отметить, что уровень безработицы среди молодёжи продолжает снижаться. В 2024 году количество безработных молодых людей сократилось на 6,7% и составило 62 тыс. человек. Уровень безработицы среди молодёжи в возрасте 16-24 лет составил 3,7%, а среди тех, кому от 25 до 28 лет - 3%, что ниже, чем в целом по стране, где уровень безработицы среди трудоспособного населения составил 4,7%.

Однако, несмотря на общее улучшение ситуации, в Алматы, Астане и Алматинской области всё ещё наблюдается наибольшее количество безработной молодёжи. В то же время в Улытауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях наблюдается минимальный уровень безработицы среди этой возрастной категории.

Что интересно, среди безработных молодёжи также отмечается тенденция к сокращению времени поиска работы. В 2024 году большинство молодых людей искали работу от одного до трёх месяцев, что говорит о большей эффективности трудоустройства.