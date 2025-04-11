На площадке Корпоративного университета ERG состоялась форсайт – сессия по актуализации Атласа новых профессий горно–металлургического комплекса Казахстана. Мероприятие организовано Республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий при поддержке Eurasian Resources Group, передаёт BaigeNews.kz.

В приветственном слове к участникам форсайт – сессии заместитель исполнительного директора АГМП Бахыт Манасбаева проинформировала, что в рамках Года рабочих профессий ассоциация проводит работу по актуализации Атласа новых профессий ГМК, который поможет определить, какие профессии появятся в отрасли, какие трансформируются, и какие навыки будут востребованы.

По словам заместителя генерального директора по персоналу и культуре ERG в Казахстане Анастасии Круч, актуализация Атласа новых профессий сыграет большую роль в разработке современных образовательных программ, выстраивании долгосрочной стратегии кадрового обеспечения отрасли.

В Казахстане работа над созданием Атласа началась в 2019 году с подписания Меморандума о взаимном сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения РК, Министерством науки и высшего образования РК и ERG, которая поддержала проект. На Донском ГОКе АО "ТНК "Казхром" в пилотном виде на основе Атласа Хромтауский горнотехнический высший колледж разработал программу обучения по подготовке операторов БПЛА. В 2021 году был представлен первый Атлас новых профессий в разрезе 9 приоритетных отраслей, включая ГМК. По итогам масштабных исследований определено 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих профессий.

Сегодня, с учетом стремительного развития технологий и изменяющихся производственных процессов, встала необходимость его актуализации. Одним из этапов проводимого исследования является форсайт – сессия.

По формату мероприятия более 60 экспертов, представляющих компании ГМК из всех регионов, разделились на группы по подотраслям "Добыча и обогащение", "Металлургия" и "Сервисные профессии". В течение двух дней специалисты обсуждали тенденции развития отрасли, рассматривали варианты новых профессий, которые появятся в ГМК в горизонте 5–10 лет. По итогам проведенной работы каждая группа презентовала свое видение и прогнозы по будущим профессиям. Участникам сессии были вручены сертификаты, сделаны памятные фото.

Результаты работы АГМП планирует презентовать в августе текущего года.