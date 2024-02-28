Какие проекты профинансируют на средства от незаконно приобретенных активов
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Средства от возвращенных активов в Казахстане направят на социальные и экономические проекты, передаёт BaigeNews.kz.
Как известно, 12 июля 2023 года принят Закон Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
"Целями Закона является возврат активов, их вовлечение в законный экономический оборот, устранение причин и условий для их вывода и восстановление социальной справедливости. Активы могут быть возвращены в добровольном либо принудительном порядке.
Для реализации поставленных задач образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Основной функцией Комитета является осуществление от имени и в интересах государства деятельности по возврату активов", - говорится в сообщении.
Средства от возвращенных активов подлежат передаче в Специальный государственный фонд, откуда будут финансироваться различные социальные и экономические проекты.
Социальные проекты направлены на сферу здравоохранения, образования, поддержки социально незащищенных слоев населения, лиц с инвалидностью, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, строительство коммунальной и социально-культурной инфраструктуры.
Экономические проекты направлены на развитие отраслей экономики, создание (модернизацию) производств, необходимых для решения социально-экономических вопросов государства, таких как создание новых рабочих мест, справедливое распределение материальных благ.