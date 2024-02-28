Какие проекты профинансируют на средства от незаконно приобретенных активов

Средства от возвращенных активов в Казахстане направят на социальные и экономические проекты, передаёт BaigeNews.kz.

Как известно, 12 июля 2023 года принят Закон Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

"Целями Закона является возврат активов, их вовлечение в законный экономический оборот, устранение причин и условий для их вывода и восстановление социальной справедливости. Активы могут быть возвращены в добровольном либо принудительном порядке.

Для реализации поставленных задач образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Основной функцией Комитета является осуществление от имени и в интересах государства деятельности по возврату активов", - говорится в сообщении.