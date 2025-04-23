Накануне очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана, в Астане состоялась молодежная сессия "Ассамблея жастары", объединившая активистов и лидеров этнокультурных объединений со всех регионов страны. В рамках мероприятия обсуждались инициативы в сферах экологии, культуры, медиа, спорта и межэтнического диалога, а также озвучены предложения по дальнейшему участию молодежи в общественно-политической жизни страны. Об этом сообщила Анна Торосян – заместитель председателя ОЮЛ "Ассоциация армянских культурных центров РК "Наири", передает BaigeNews.kz.

По мнению Анны Торосян, молодежные инициативы, прозвучавшие накануне, могут стать основой для новых направлений работы Ассамблеи на ближайшие годы.

"Молодежь сегодня – это не только энергия будущего, но и движущая сила настоящего. Мы – те, кто уже сейчас формирует облик гражданского общества. И сессия АНК – это площадка, где наш голос может быть услышан, где молодежные идеи могут получить поддержку на национальном уровне", - подчеркнула Анна Торосян.

Анна подчеркнула, что участие молодежи в работе АНК становится особенно важным в условиях современных вызовов, требующих консолидации общества, уважения к культурному многообразию и выстраивания устойчивого диалога между этносами.

"Сегодняшняя молодежь не стоит на месте – она движется вперед, формируя ответственное и активное поколение. Через экологические, культурные, медийные и спортивные проекты мы создаем новые форматы диалога, укрепляем межэтнические связи и строим настоящее общественное согласие. Для нас 30-летие АНК – это не просто юбилей, а возможность продемонстрировать нашу активную позицию, услышать друг друга и задать вектор развития на годы вперед", - рассказала Анна Торосян.

Среди значимых проектов, реализуемых молодежным крылом Ассоциации армянских культурных центров, она выделила экологическую акцию "Рахмет, Жер-Ана", приуроченную ко Дню Земли. В Алматы молодежь высаживает деревья, а на ветви привязывает ленты с надписью "Спасибо" на родных языках – это стало символом экологической ответственности и межэтнического единства.

Еще одним важным направлением стал форум начинающих блогеров, где молодежь обучается сторителлингу, цифровой этике и продвижению общественно значимого контента в социальных сетях.

"Через этот проект мы стремимся не просто развивать медиаграмотность, но и прививать ценности, которые несёт Ассамблея народа Казахстана – межэтническое согласие, уважение к культурному многообразию и толерантность. Участники учатся говорить о важных вещах искренне, с уважением к другим культурам и взглядам, создавая контент, который объединяет, а не разделяет", - пояснила Торосян.

Среди других инициатив – спортивный фестиваль "Birlik Fest", объединивший молодежь разных этносов. Он стал не только праздником спорта, но и примером межкультурного диалога в действии.

Анна Торосян также рассказала о проектах, которые, по ее мнению, могут быть представлены от имени "Ассамблеи жастары" на предстоящей сессии АНК. Так, в числе наиболее масштабных был назван международный молодежный лагерь "ZhasSTAR Generation", прошедший в Алматы. Он объединил молодых лидеров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В течение трех дней участники работали на панельных дискуссиях, участвовали в тренингах и обсуждали пути развития гражданской активности и регионального сотрудничества.

Еще один проект – "QaratCare", реализованный в партнерстве с маслихатом города Алматы. В рамках программы депутаты обучали молодежь основам политической системы, рассказывая, как работает местное самоуправление и как молодежь может стать частью политических процессов.

"Мы надеемся, что завтра эти проекты будут представлены Главе государства и получат высокую оценку. За каждым из них – энергия, идеи и реальное стремление молодежи внести вклад в развитие страны и укрепление межэтнического согласия", - подытожила Торосян.

Юбилейная XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана, приуроченная к 30-летию со дня ее основания, пройдет 24 апреля в Астане. Ожидается, что на ней будут подведены итоги многолетней деятельности АНК и обозначены приоритеты на ближайшие годы, включая усиление роли молодежи в общественной жизни страны.