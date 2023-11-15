Какие продукты питания подорожали больше всего за год в Казахстане
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Потребительская инфляция в стране продолжила снижение восьмой месяц и находится на минимальном уровне с февраля 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Economy kz.
В октябре 2023 года инфляция в стране составила 10,8% по отношению к августу прошлого года.
В годовом выражении цены на:
- продовольственные товары повысились на 10,4% (0,5% к августу т.г.);
- непродовольственные товары на 11,1% (0,8%);
- платные услуги подорожали на 11% (0,8%).
Основной вклад в динамику инфляции традиционно вносят продовольственные товары – 40,3%.
Среди продовольственных товаров наибольшее подорожание отмечается на:
- капусту – на 69,1%;
- виноград – на 46,7%;
- рис – на 40,3%;
- апельсины – на 28,1%;
- морковь – на 22,4%;
- молоко консервированное – на 22%;
- воду минеральную – на 21,1%;
- негазированные напитки – на 21%;
- молоко пастеризованное – на 17,2%;
- кефир– на 16,3%;
- сметану – на 15,6%;
- булочные и мучные изделия – на 14,6%;
Годовое снижение цен зафиксировано на гречневую крупу – на 20,1%, подсолнечное масло – на 16,2%, сахар-песок – на 16%.
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