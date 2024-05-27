Какие продукты питания подешевели в Казахстане
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О снижении цен на продукты заявили в правительстве Казахстана. С начала 2024 года и по 21 мая рост цен на социально значимые продукты в республике замедлился до 0,2%. За прошедшую неделю показатель составил -0,1%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Сразу на 10,4% за неделю по стране подешевела капуста благодаря поставкам нового урожая с Туркестанской области. Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, к закупу капусты подключились торговые сети, идет массовое насыщение рынков страны.
"Продолжается снижение цен на подсолнечное масло (-0,6%), гречневую крупу (-0,4%), куриные яйца категории С1 (-1,4%). В группе "цены в минус" также творог (-0,2%), мясо кур (-0,2%), кефир2,5% жирности (-0,4%), соль (-0,1%) и мука пшеничная 1 сорта (-0,1%)", - сообщили в правительстве.
Регионам поручено уже сейчас провести работу по заключению форвардных договоров на поставку осеннего урожая на следующее межсезонье.
Вице-премьер Серик Жумангарин поручил регионам обеспечить стабилизацию цен в течение следующей недели и активизировать поставки свежего урожая в необходимых объемах.
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