Карагандинцы смогли задать вопросы и рассказать о проблемах города акиму области Ермаганбету Булекпаеву лично. Аварии на водопроводе, недостаточное освещение улиц, инфраструктура для детей, проблемы дачников – как будут решать эти вопросы в областном центре, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Год назад на встрече акима области с населением Караганды жители подняли 150 вопросов. Большинство из них были решены. Остались ещё 18, которые требуют долгосрочного решения. В этом году вопросов было в три раза меньше.

Перед тем, как начать отвечать на вопросы жителей, глава региона поделился несколькими приятными новостями. Среди них – строительство нового стадиона. Спортивный комплекс появится на пустыре между Юго-Востоком и Майкудуком. Рядом планируется возвести комплекс с бассейном и многофункциональный ледовый дворец. Под строительство кластера выделено 70 гектаров земли.

Ещё одна приятная новость была в том, что аким области пообещал оснастить все парки и скверы города бесплатным Wi-Fi. А жителей Майкудука обрадовало то, что у них построят новый Дворец школьников как в Пришахтинске.

Глава региона объявил 2025-й годом развития Майкудука и Юго-Востока. Ермаганбет Булекпаев поручил разработать конкретный план по благоустройству этих частей города.

После этих приятных объявлений акима области встреча с населением перешла в формат вопрос-ответ. Подавляющее большинство жалоб касалось жилищно-коммунальных сферы, автомобильных дорог и благоустройства.

Одним из первых к главе региона обратились дачники.

"В Казахстане выращивают примерно 2,2-2,4 млн тонн картофеля. Из них 900 тысяч тонн – на приусадебных дачных участках. Это почти 40%. Для фермеров есть субсидии на солярку, удобрения и прочее. Дачникам, кроме автобуса, ничего нет. Радует хоть то, что сейчас автобусы стали ездить хорошие. Также хотели сказать спасибо, что вы дачникам электроэнергию сделали как для физических лиц. Но у нас есть вопрос по оплате за водопровод в дачном сообществе "Оптимист". В каких только инстанциях не были, но никто этот вопрос решить не может. Если можете, помогите решить этот простейший вопрос", – обратился к акиму представитель дачного сообщества "Оптимист".

В данном дачном сообществе из водопровода течёт техническая вода, однако тариф за нёё идет как за обычную. Глава региона пообещал, что этот вопрос изучит совместно с акимом города и руководителем "Караганды су".

"По факту мы в дела дачного сообщества не можем зайти с бюджетными деньгами. И из-за этого инициировали внесение в закон регулирование вопросов дачных сообществ. Думаем, в будущем он решится. А по воде на следующей неделе предметно изучим ваш вопрос и сообщим вам", – пообещал аким области Ермаганбет Булекпаев.

Так же к главе региона обратились люди с ограниченными возможностями. Они имеют право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение. Один сопровождающий может обратиться в акимат для возмещения части стоимости пребывания в санаторно-курортной организации. Но деньги поступают уже после прибытия с лечения, а карагандинцы хотят, чтобы это делали до отправки в санаторий. Также инвалиды просят акимат рассмотреть возможность компенсации стоимости приобретаемых ими лекарств за счёт госбюджета. Оба вопроса аким обещал рассмотреть.

"Что касается лекарств, тут надо подойти к вопросу исходя из возможностей бюджета. Одномоментно решение мы не можем принять. Нужно проговорить с депутатами и совместно прийти к единому мнению", – ответил глава региона.

Помимо личных вопросов, жителей Караганды волновали проблемы города, а именно изношенности водопроводной сети.

"В течении года на магистрали водовода №4 "Караганды су" произошло четыре аварии. Когда будет решаться вопрос по магистральному водоводу и что делать людям сейчас? Ремонтные работы на текущий момент сводятся к тому, что бригада приезжает, устраняет порыв "чопиком" либо сваркой, уезжает, воду дают, труба наполняется, снова порыв, снова топит. И это повторяется четвёртый раз в течение года", – говорит местный житель Константин Маценко.

На данный вопрос ответ дал аким города Мейрам Кожухов.

"На сегодняшний день у предприятия нет возможности ремонтировать эту сеть, её нет в инвестиционной программе. Поэтому мы планируем, что данный отрезок трубопровода "Караганды су" передаст на баланс города. Затем проложим там новую магистраль. Потому что ремонтировать её уже бесполезно, вы сами только что об этом сказали. Поэтому планируем её полностью заменить. В течение зимы мы должны её принять на баланс, подготовить проектно-сметную документацию, и за следующий год постараться поменять вначале две ветки, затем через год ещё две ветки. Только таким образом мы сможем полностью этот вопрос решить", – сказал аким Караганды Мейрам Кожухов.

У жителей Фёдоровки накопилось несколько вопросов, начиная от разбитых дорог, заканчивая освещением улиц.

"У нас на Фёдоровке негде ни погулять, ни поиграть. Дворец наш заброшен уже сколько лет. На улицах темнота. Дети после второй смены, не знаю как возвращаются домой. Взрослые даже с работы возвращаются, включая фонарики. Это просто "тёмное царство". Вы можете приехать к нам после 18:00 и своими глазами увидеть, что ни один фонарь не горит, кроме улицы Молокова", – возмутилась жительница района Фёдоровка.

Градоначальник согласился с этим и пообещал в следующем году рассмотреть их проблемы.

"Улица Молокова, да, освещённая, это основная улица, и плюс по ней ходит общественный транспорт. Что касается улиц частного сектора, можно сказать, что мы ещё не дошли до них. Сейчас мы занимаемся полностью Михайловкой, Старым городом, Юго-Востоком. То есть секторами, где у нас проходит общественный транспорт и большой поток людей. Мы планируем на следующий год заходить с освещением на те улицы, которые ведут к школам. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы освободить один из земельных участков, которые находятся в частной собственной собственности, для того, чтобы построить центр досуга детей", – доложил аким города.

После встречи жители города смогли попасть к главе региона на личный приём. 20 человек воспользовались этой возможностью. В общей сложности поступило 54 вопроса. Все они взяты на контроль. А некоторые из них смогли решить на месте.

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области