Какие проблемы решит закон по вопросам образования и безопасности детей

Президент Казахстана подписал Закон по вопросам образования и безопасности детей. Какие проблемы решит документ, разъяснил экс-министр образования, а ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Первое, введён запрет на строительство многоэтажных домов без предварительного обеспечения школами и детскими садами.

Запрещена приватизация государственных школ и колледжей.

Здания школ, детских садов и колледжей, используемые более 30 лет, будут проверяться на предмет аварийности каждые пять лет.

Кроме того, колледжам и школам предоставлено право использовать доходы от платных услуг для собственного развития, не перечисляя в доход бюджета.

Также в законе говорится о том, что окна в многоэтажных домах должны быть оборудованы специальными механизмами безопасности или замками для предотвращения падения детей.

Введено специальное правило, ограничивающее использование мобильных телефонов во время уроков. Ограничения касаются только времени уроков. Ребёнок может принести телефон в школу и использовать его на переменах. В этом отношении ограничений нет. Во время уроков ученик должен заниматься только учёбой.

Руководители учебных заведений могут изменять штатное расписание в рамках утверждённой численности персонала. Например, директор может сократить одного из заместителей и ввести дополнительную должность психолога, юриста или дефектолога.

Введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приёме в первый класс. Отбор детей в возрасте шести лет через экзамены неэффективен.

Для снижения коррупции процессы постановки ребёнка в очередь и его зачисления в детский сад, а также наём и аттестация работников сферы образования будут осуществляться через единую информационную платформу.

В учебных заведениях запрещено распространение религиозной и любой вредоносной информации.

Введена норма о сетевых школах, таких как РФМШ или БИЛ. В Казахстане начали открывать сеть инженерных школ имени Сатпаева, IT-школ имени Жаутыкова и гуманитарных школ имени Абая с 2020 года. Именно для них введена норма, предоставляющая одной ведущей организации координировать всю деятельность, внедрять общую программу, управлять кадрами, повышать квалификацию.

Для колледжей принята норма, предоставляющая право на страхование студентов, проходящих практику в производственных предприятиях в рамках дуальной системы обучения, от возможных производственных травм и рисков на добровольной основе.

Также введена норма, упрощающая лицензирование колледжей. Теперь лицензия выдаётся не по квалификациям, а по специальностям.

Введено ограничение на получение образования в онлайн-формате по медицинским и педагогическим специальностям.

Введена норма о проактивном приёме на дополнительное обучение детей с девиантным поведением или находящихся на внутришкольном учёте ( в спортивные секции и кружки).