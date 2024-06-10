Какие проблемы экологии Казахстана пора решать кардинально рассказала эколог

Казахстан богат на ресурсы, поэтому и проблем с точки зрения экологии достаточно. Именно так считают экоактивисты, которые ратуют за решение многолетних экологических проблем. Их, к слову, немало: сточные воды сливаются в реки, с огромной скоростью разрастаются несанкционированные свалки, горят леса, а теперь ещё и паводки. Об экологии Казахстана, извечных её проблемах и путях их решения в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева.

Лоббизм в промышленности

Ассоциация экологических организаций Казахстана активно поднимает в обществе проблему вредных выбросов в атмосферу, обозначая её как национального масштаба, требующую незамедлительного решения. По словам председателя правления АЭОК Айгуль Соловьевой, выбросы в атмосферу бывают двух видов: парниковые, которые способствуют изменению климата, и вредные, происходящие от деятельности предприятий. Последние оказывают влияние на здоровье людей, оказывающее, как бы косвенное влияние на экономику страны. Это связано с тем, что растет количество людей, вынужденных пропускать работу по причине заболеваний дыхательных путей, как от мелких частиц, так и вредных веществ. Айгуль Соловьева поделилась своим видением в этом направлении.

"Безусловно, в Конституции есть право человека на здоровую окружающую среду. Гарантия на его реализацию предполагает меры, согласно которым государство обязано возмещать затраты, в случае допущения нарушения экологических норм субъектами бизнеса или другими организациями. Однако в законодательстве нет механизмов реализации этого права. Государство должно наказывать нарушителей этих норм, а штрафы, которые попадают в бюджет, не должны размываться, а напрямую служить людям для возмещения вреда здоровью", - отметила Соловьева.

Вместе с тем, около 40% вредных выбросов исходит от транспортных средств. Айгуль Соловьева считает, что в больших городах необходимо предусмотреть альтернативные способы передвижения. Возможно, это будет общественный транспорт или электрички.

Что касается сокращения выбросов промышленными предприятиями, то, как отметила эксперт, в Экологическом кодексе предусмотрены наилучшие и вполне доступные практики, которые значительно снижают вредные выбросы. На сегодня политика во всех странах нацелена на сохранение окружающей среды и предприятия должны проявлять ответственность с соблюдением современных требований и подходов. Однако на практике это далеко не так.

"Экологи отслеживают и поэтому знают, что многие промышленные предприятия лоббируют свои интересы во избежание затрат и до конца не осознавая, что в новых условиях и мировых трендах в соответствии со взятыми обязательствами должны выполнять. Зачастую это просто установка фильтра или система очистки воды. Это не предполагает снос завода под фундамент. Совсем недавно они выступали за то, чтобы Правительство продлило некоторые новации вместо эффективного менеджмента", - сказала глава АЭОК.

Вода и коррупция

В Казахстане одной из наболевших проблем является загрязнение рек и водоемов. По словам Айгуль Соловьевой, неочищенными сточными водами загрязняются практически все водоёмы в населённых пунктах страны. При этом страдают не только водные объекты, но земля, куда непосредственно проникают загрязнения и испарения от вредных жидкостей.

Всё это имеет место быть из-за ненадлежащей работы ответственных госорганов, уверена эколог.

"Правительство выделило триллион тенге на канализационные очистные сооружения, в том числе за счёт заёмных средств международных крупнейших банков. Казахстанцы должны эти деньги отследить, поскольку это касается здоровья наших граждан и их детей. Бережное отношение к природе для казахстанцев должно являться первостепенной задачей", - сказала Айгуль Соловьева.

Парниковый эффект

О многогранном воздействии выбросов парниковых газов на окружающую среду говорят давно и много. Однако никто не мог подумать, что эта проблема коснётся и казахстанцев. Прошлогодние лесные пожары и нынешнее наводнение заставляют задуматься над этой темой.

Парниковые газы, включая углекислый газ, метан, закись азота и фторированные газы, действуют как одеяло вокруг Земли, удерживая тепло в атмосфере за счет поднятия температуры Земли не соответствующие пригодным условиям для жизни уровне. Однако деятельность человека значительно увеличила концентрации этих газов, усилив парниковый эффект и приведя к глобальному потеплению и изменению климата.

Айгуль Соловьева уверена, что паводки, которые прошли этой весной в некоторых регионах Казахстана, являются прямым следствием этих изменений.

"В регионе Центральной Азии сейчас идут паводки, режим дождей меняется, происходят сели и, в конечном счете, пройдёт таяние ледников и начнётся процесс засухи. А это приведёт к опустыниванию, деградации земель. Всё это закончится тем, что начнутся миграционные процессы. Предположительно около пяти миллионов человек могут быть подвержены миграции в Центральной Азии", - сказала Соловьева.

Она отметила, что Казахстан взял обязательства в рамках Парижского соглашения о снижении на 15% по отношению к 1990 году выбросов парниковых газов. Однако эти обязательства не были выполнены.

"Мы должны активно внедрять альтернативные источники энергии, думать о том, каким образом и как нам нужно изменить ситуацию, чтобы эти выбросы снизить. Тем более у нас есть международные обязательства. Здесь предприятия должны задуматься. Потому что те, кто экспортирует продукцию на границе с цивилизованным сообществом, будут трансграничный налог платить. Если они этого не делают, то они должны, по-моему, за тонну сейчас около 100 евро платить из собственной прибыли. Безусловно, предприятия стараются снижать эти парники, потому что есть такой механизм", - сказала эксперт.

Глава АЭОК рассказывает, что всё больше наших соотечественников начинают чувствовать на себе изменение климата.

"Когда только начинали говорить про изменение климата, надо мной смеялись. Мы как Ассоциация проводим исследования, опрашиваем людей, чувствуют ли они на себе изменение климата. В прошлом году только 40% было. Все удивлялись, как Казахстан может коснуться тема изменения климата. В этом году уже более 50% респондентов признались, что чувствуют эти изменения", - сказала Соловьева.

Эколог отмечает, что процесс изменения климата идёт активно. Аналитические работы говорят, что изменение климата повлечет за собой масштабную миграцию населения из одних регионов в другие. В частности, с южных регионов люди сместятся в сторону северных регионов. Однако пока никакой работы по подготовке, прогнозам и предотвращению этой ситуации не проводится.

Полигоны уже не нужны

Ещё одна глобальная проблема, по мнению Айгуль Соловьевой, - проблема обрастания городов и населенных пунктов отходами и мусорными свалками. Казахстан идет по пути строительства полигонов. Однако экологи не одобряют этот выбор.

"В мире они уже не совсем эффективны. Даже если полигон обложат фундаментом, выделение вредных веществ не прекращается. Отходы же гниют и попадают в землю. Выделяется метан, который оказывает влияние на парники", - подчеркнула она.

Айгуль Соловьева является сторонником раздельного сбора мусора и циркулярной экономики.

"Мы часто занимаемся субботниками, видим на улицах города и в степи строительный мусор. Он должен подвергаться циркулярной экономике, то есть перерабатываться. Пластиковые бутылки летают по степи, валяются даже на главных улицах столицы. Мы на протяжении 7 лет каждый год по 3-5 раз выезжаем на одни и те же озера, каждый раз мусора становится в 10 раз больше. Я вижу, как около озера гниют пищевые отходы, лежат банки, пластик. Я была в Германии, там живет моя сестра, в магазине купила воду, еще не допила ее, внук сестры подбегает, вырывает ее у меня, бежит, сдает и деньги получает за нее. Так должно быть и у нас", - отметила эксперт.

Чем опасны АЭС и ТЭЦ?

По словам Соловьевой, АЭС, которую собираются строить в Казахстане, может сказаться на биоразнообразии Балхаша.

"В качестве положительного примера приводят Японию. Но там водные ресурсы другие. У них хотя бы моря есть. А это озеро. Уникальное! В котором очень много видов живности. Мы могли бы доход иметь от того, что правильно используем это биоразнообразие. Мы его даже не оцениваем", - бьет тревогу эколог.

Также она категорически против строительства у нас в стране ТЭЦ.

"Президент сказал об углеродной нейтральности. То есть выбросы будут почти нулевые. При этом мы строим ТЭЦ. У меня в голове это не укладывается", - сказала эколог.

Что делать?

Айгуль Соловьева считает, что для решения экологических проблем должна проводиться системная и комплексная работа. По её словам, у нас в стране все ресурсы тратятся на устранение последствий проблем, а не их предотвращение. К примеру, о том, что переполнится Урал и в регионах будут паводки, экологи предупреждали ещё в 2022 году.

"Каркас, на котором держится экономика, просто может разрушиться. Да, стратегии и планы у нас принимаются. Но они не совсем правильно реализуются и не взаимосвязаны с другими программами", - сказала Соловьева.

Она отметила, что экологи делают всё возможное, чтобы уберечь нашу природу для потомков. На их стороне - Закон об общественном контроле, о доступе к информации и многие другие законы и механизмами. Однако противостоять промышленникам, которые имеют рычаги влияния, весьма сложно.