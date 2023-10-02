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Какие преступления совершают в Казахстане, рассказали в МВД

Сегодня, 11:20
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: Baigenews.kz

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала о криминогенной обстановке в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

За неделю, по словам Шугылы Турлыбек, по Казахстану совершено 2 526 преступлений, 1 556 из них раскрыто в течение суток.

"Полицейскими раскрыто "по горячим следам" 7 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 25 грабежей и 337 краж чужого имущества", - сообщила она.

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