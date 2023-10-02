Какие преступления совершают в Казахстане, рассказали в МВД

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала о криминогенной обстановке в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

За неделю, по словам Шугылы Турлыбек, по Казахстану совершено 2 526 преступлений, 1 556 из них раскрыто в течение суток.