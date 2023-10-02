Какие преступления совершают в Казахстане, рассказали в МВД
Сегодня, 11:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:20Сегодня, 11:20
155Фото: Baigenews.kz
Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала о криминогенной обстановке в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
За неделю, по словам Шугылы Турлыбек, по Казахстану совершено 2 526 преступлений, 1 556 из них раскрыто в течение суток.
"Полицейскими раскрыто "по горячим следам" 7 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 25 грабежей и 337 краж чужого имущества", - сообщила она.
Самое читаемое
- Пойдет на спирт? Костанайские фермеры не знают, куда девать проросшую пшеницу
- Алматинцы "чуть не разорвали" Бурака Озчивита ради совместного фото
- Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
- Ребёнок бился головой об стену и не спал ночами. Истории приёмных родителей в Казахстане
- На окраине жизни: как в приграничных с Россией сёлах области Абай живут без дорог, света и надежды