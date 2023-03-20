Какие преступления больше всего беспокоят казахстанцев, рассказали в МВД

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Казахстанцев больше всего беспокоят такие преступления, как интернет-мошенничество, коррупция, продажа наркотиков, вождение автотранспорта в нетрезвом виде и смертность в ДТП, а также буллинг и насилие в отношении детей. Таковы результаты онлайн-опроса граждан, проведённого МВД. В нём были затронуты вопросы безопасности населения и охраны правопорядка, передаёт BaigeNews.kz. К слову, в опросе приняло участие более 4,5 тысяч респондентов.

"Анализ ответов респондентов на вопросы об ощущении личной и общественной безопасности за последние три года показал, что более половины опрошенных чувствуют себя в безопасности. При этом в случае происшествия или угрозы подавляющее большинство опрошенных – 85 процентов намерены обратиться в полицию. Готовность оказать содействие в обеспечении общественного порядка выразили 3,4 тысяч респондентов – это 75 процентов", - сообщили на брифинге ведомства.

Так, для обеспечения общественной безопасности респондентами указывается необходимость снижение безработицы, повышение правовой грамотности, образования и культуры населения.

Кроме того, отмечается необходимость доступа несовершеннолетних к кружкам и секциям, трудоустройстве и социальная адаптация бывших осуждённых, доступ к бесплатному лечению от наркомании, алкоголизма и агрессии, гарантии социальной защищенности уязвимых групп.

Решение этих вопросов будут отражены в Концепции обеспечения общественной безопасности, отметили в МВД РК.