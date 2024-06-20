Какие преимущества даёт журналистам закон "О масс-медиа" рассказала сенатор

Главой государства подписан закон РК "О масс-медиа". Пожалуй, это самый обсуждаемый и резонансный закон за последние годы в республике. Его начали разрабатывать два года назад. Нормы в проекте неоднократно и кардинально менялись. На него обрушивалась огромная критика со стороны журналисткой общественности и всех, кто так или иначе причастен к СМИ и масс-медиа. Удалось ли разработчикам добиться консенсуса, и каким получился документ, в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала депутат Сената Парламента Асем Рахметова.

Асем Рахметова имеет непосредственное отношение к журналистике. Более 15 лет она проработала в сфере СМИ. Была телеведущей, редактором на телеканале и в газете, пресс-секретарём. Наверное, больше всех своих коллег-депутатов она переживала за судьбу нового закона и была заинтересована, чтобы он защищал журналистов, а не ограничивал их в правах.

Сенатор считает, что неслучайно закон подписан накануне Дня работников средств массовой информации. Это можно расценивать, как подарок президента журналистам, говорит она.

"Я этот закон не вела, но, тем не менее, как бывшему журналисту, человеку, который более 20 лет работал со СМИ, мне был очень интересен этот закон. Многие останавливались на пресс-картах и еще каких-то моментах, но больше мне близки те моменты, когда мы защищаем журналистов", - сказала Рахметова.

Среди важных норм нового закона депутат отмечает сокращение срока исковой давности. До этого его просто не было. Журналистам приходилось годами хранить диктофонные записи, документы из судов, ответы на запросы. Большая часть доказательной базы терялась. Этим пользовались некоторые недобросовестные лица.

"Раньше как у нас было. Сюжет вышел. Прошло какое-то время. Журналист перестал быть угодным или бывают такие моменты, что кто-то начал зуб на него точить, он вытаскивает какой-то старый материал 10-летней давности. Естественно журналист о нем забыл, всю доказательную базу давным-давно выкинул, а человек подает на него в суд. Журналист доказать ничего не может. Когда я была собкором, всегда пыталась всю информацию, старые синхроны сохранять. Особенно по судебным делам, спорным вопросам, жалобам жителей. 10 лет могла хранить", - рассказала депутат.

Так, срок исковой давности для материалов СМИ сокращен до одного года. Это означает, что если у человека есть претензии к статье корреспондента, он должен подать в суд в течение года после публикации. Если он не укладывается в этот срок, суд уже не рассмотрит его обращение.

Также Асем Рахметова выделила для себя в новом законе норму по государственному информационному заказу. Она рассказала, что во время работы в управлении внутренней политики часто сталкивалась с проблемами именно по госзаказу в СМИ. Исполнители в погоне за объемом и знаками не заморачивались с качеством материалов.

"Мы когда размещали госзаказ в СМИ, в конкурсной документации прописывали всё в подробностях, каким хотим видеть материал. Однако отчет принимали в сантиметрах, страницах, минутах и часах. Если даже ты говоришь, что этот материал не раскрывает тему, редактор говорил: вот материал, вот фотография, вот две тысячи знаков, принимай. Сейчас мы переходим к формированию более качественного госинформзаказа. Здесь грантовое финансирование будет. Пока на республиканском уровне. В дальнейшем мы перейдем к областным и районным уровням", - пояснила она.

Особого внимания заслуживает норма по сокращению сроков рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней.

"Было много спорных вопросов. Депутаты всё-таки хотели до трёх дней сократить. Но, тем не менее, чтобы получить более достоверную, проверенную информацию необходимо чуть больше 3 дней", - сказала депутат.

По мнение Рахметовой, одна из основных новелл нового закона – увеличение объема количества отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов.

"Раньше было 50 на 50. Сейчас мы переходим на 55 на 45, в 2026 – на 60 на 40. Сейчас мы должны увеличивать материалы на государственном языке. Это всё согласовано с республиканскими областными телеканалами. Потому что это дополнительные ресурсы. Больше материалов должно быть. Они должны быть не переводные, а оригинальные. Тяжеловато, но потихонечку мы должны переходить к такому формату", - сказала сенатор.

Она добавила, что в новый закон включены важные нормы по обеспечению безопасности журналистов.

"Раньше если отправляли журналиста на съемку, не заботились ни об его обмундировании, ни о материальном оснащении. Сейчас если человек хочет иметь свое СМИ, должен нести ответственность за своего сотрудника. Если с журналистом или оператором что-то случится, компенсацию им будет выплачивать руководитель телеканала, а не государство. Каждый без оглядки открывает телеканал, газету и отправляет наших журналистов в разные точки, иногда даже в горячие. Потом хочет, чтобы государство брало на себя ответственность. Здесь есть моменты в поддержку журналистов, но в то же время очень много требований для масс-медиа", - сказала депутат.

В завершение Асем Рахметова отметила, что на этот закон был выделен немалый срок, но, тем не менее, он получился весьма эффективным и прогрессивным.

Отметим, что текст закона отправили на печать.