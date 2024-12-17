Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения руководителям регионов и министрам по сохранению редких и исчезающих видов животных, передает BaigeNews.kz.

Бектенов отметил, что в Казахстане в перечне редких и вымирающих животных зарегистрировано свыше 220 видов.

"Мы смогли увеличить численность тугайного оленя, кулана, архара, джейрана, снежного барса, сайги и дрофы-красотки. Для эффективной работы в этом направлении необходим комплексный подход. Он должен предусматривать мониторинг, охрану и оценку угроз экосистемам и видам животных. Большое значение должно уделяться проведению соответствующих научных исследований и изучению передового опыта других стран. Ключевым фактором эффективного выполнения задач по защите животного и растительного мира является внедрение на всех этапах новых технологий и информационных систем", - сказал Бектенов.

Он привел в пример интерактивную карту природных ресурсов Tabigat. Как уточнил Бектенов, она включает в себя необходимую информацию о текущем состоянии окружающей среды, лесных и водных ресурсов, животном мире и рыбном хозяйстве.

Сейчас система работает в тестовом режиме. Поэтому министерствам экологии и цифрового развития Бектенов поручил обеспечить ввод данной платформы в промышленную эксплуатацию уже с начала следующего года.

Помимо этого, Бектенов считает, что разрабатываемая Министерством экологии Концепция сохранения биоразнообразия должна стать ключевым документом в работе по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

"Поэтому поручаю Министерству совместно со всеми заинтересованными госорганами и научным сообществом детально проработать все предусмотренные в ней мероприятия и в августе 2025 года внести документ в Правительство. В соответствии с Законом об охране животного мира, местные исполнительные органы должны создать специализированные организации в резервном фонде охотничьих угодий. Однако в девяти регионах эта работа еще не выполнена. Незащищенными остаются порядка 15 млн гектаров резервного фонда", - сказал Бектенов.

В связи с этим он поручил акиматам создать данные организации или наделить соответствующим дополнительным функционалом действующие учреждения.

Отдельного внимания, считает Бектенов, заслуживает вопрос защиты от исчезновения сокола-балобана. Данный вид сокола включен в красный список Международного союза по охране природы. Поэтому он поручил министерству экологии совместно с министерствами науки и финансов определить актуальную численность сокола-балобана и оценить эффективность его реинтродукции.