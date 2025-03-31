Изменить подходы к привлечению инвесторов в разработку новых месторождений полезных ископаемых предлагают в Казахстане. Тем временем уже имеющиеся запасы ресурсов в стране истощаются. По подсчётам экспертов на некоторых из них добывать можно будет ещё в течении нескольких десятилетий. Отечественные бизнесмены не спешат вкладывать в разработку новых проектов. Слишком высоки риски, а на перспективных территориях нет нужной инфраструктуры. Чиновники также говорят о дефиците финансирования и квалифицированных кадров. Каким видят выход аналитики, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Перспективы развития новых месторождений в Казахстане невысокие, считает нефтегазовый аналитик Абзал Нарымбетов. Местный бизнес больше вкладывает в текущие проекты, а разработка новых требуют больше затрат и времени.

Эксперт перечисляет уже известные контракты с участием зарубежных инвесторов, заключённые казахстанскими национальными компаниями. В их числе соглашения "КазМунайГаза" с "Татнефтью" по проекту "Каратон-Саркамыс", "Лукойла" по месторождению "Каламкас-Хазар", а также партнёрство QazaqGaz и Chevron в Актюбинской области. По мнению Нарымбетова, нужно в корне менять подход к привлечению инвесторов. Нынешняя система слишком сложная.

"Госкомитет по запасам утверждает запасы и обязует всех недропользователей добывать их. Центральный комитет разведки и разработки следит за разработкой и добычей. Система у нас негибкая – сильный контроль со стороны государства. Инвестор не будет добывать в убыток, так как ему невыгодно и не нужно заставлять его добывать утверждённые объёмы. Ситуации могут быть разные, например, падение цен на нефть", – напоминает эксперт.

Абзал Нарымбетов остановился на системе квотирования. Сейчас, по его словам, недропользователи должны 70% добытой нефти, кроме той, что добыта на трёх крупнейших месторождениях, направлять на внутренний рынок для переработки на местных НПЗ.

"Цены на внутреннем рынке в 2-2,5 раза ниже, чем на экспорт. Такой разрыв связан с регулированием цен на ГСМ, в соседних странах цены намного выше. Тем самым недропользователи упускают свои возможности. Согласен, что без этой меры у нас был бы дефицит ГСМ, но инвестор не захочет инвестировать на таких условиях", – уверен нефтегазовый аналитик.

По его словам, сокращение добычи нефти сопряжено с рисками для отечественной экономики, поскольку она напрямую зависит от продажи "чёрного золота".

"Бюджет Казахстана наполовину зависит от нефтегазовой отрасли. 30% ВВП зависит от нефтегазовой отрасли, 60% экспортной выручки зависит от продажи нефти и газа. Любое снижение объёмов добычи, либо цен на нефть и газ будет очень болезненным для нас. За последние 30 лет добыча увеличилась почти в 4-5 раз, она стабильно росла. Но ожидается, что с 2030 года будет снижение добычи, если не будет новых месторождений и каких-то новых проектов", – отмечает аналитик.

Ещё один риск – цена на нефть. Казахстан впервые серьёзно ощутил падение стоимости "чёрного золота" в 2008 году. После этого в стране последовала девальвация. Следующее падение цены на нефть произошло в 2014-2015 годах. Это спровоцировало двукратную девальвацию в республике. Ещё одно ощутимое падение произошло уже в 2020 году. Эксперт уверен, что корреляция девальвации и ухудшение экономики тесно связаны со снижением стоимости нефти.

Тем временем, по данным министерства энергетики, Казахстан находится на 17-м месте по добыче нефти в мире. По итогам 2024 года объём добычи нефти и конденсата составил почти 88 миллионов тонн. В этом году ожидается добыча на уровне 96,2 миллиона тонн. План экспорта казахстанской нефти на 2025 год – больше 70 миллионов тонн.

Однако эксперт считает, что госкомитет по запасам использует устаревшие механизмы расчётов. На самом деле они истощаются быстрее, уверен Абзал Нарымбетов. К тому же больше двух третей ежегодного объёма "чёрного золота" добывается тремя китами нефтяного рынка страны и полностью уходит на экспорт. Внутренний рынок обеспечивают отечественные компании, у которых объём переработки снижается. Образующийся дефицит страна вынуждена закрывать за счёт импорта.

"Официальная статистика показывает, что у нас 4,5 миллиарда тонн нефти. При текущей добыче в 90 миллионов тонн в среднем в год запасов хватит на 40-45 лет. Это официальная статистика. Моё мнение: запасы зависят от цены на нефть, если цена будет падать, для некоторых месторождений, скорее всего, будет нерентабельно добывать. Подсчёт запасов у нас делается по старой системе, госкомитет по запасам (ГКЗ) унаследовал эту советскую систему в 1983 году. Она не учитывает полноценно экономику, больше учитывает технические характеристики месторождений. Но есть другая, международная система PRМS (Petroleum Resources Management System), по которой работает весь мир. Но наш Минэнерго работает по старой системе, где превалирует плановая экономика, а международная система учитывает, насколько мы можем рентабельно добывать эти объёмы", – поясняет аналитик.

По информации Минэнерго, добыча нефти и конденсата в Казахстане ведётся на 220 месторождениях. Основной объём приходится на три крупных – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Их разрабатывают консорциумы с участием иностранных компаний. С завершением контрактов с нефтяными гигантами государство, скорее всего, пересмотрит условия с большей выгодой для себя, считает Абзал Нарымбетов.

"Глава государства дал понять, что скорее всего будет продление лицензий, но на каких-то выгодных условиях для государства точно. Потому что на этих ёрех крупных месторождениях превалируют инвесторы из США и Европы, это тоже некий баланс для нас, чтобы присутствие было именно западных инвесторов. Поскольку сейчас идёт сильное влияние со стороны северного и восточного соседей, они тоже инвестируют. Для того, чтобы не потерять этот баланс, нам нужно на каких-то выгодных условиях продлить контракты на этих трёх проектах", – высказал мнение аналитик.

Он подчёркивает, для новых проектов нужно больше денег, технологий и трудовых ресурсов. Поэтому для инвесторов важно создавать хорошие условия. В первую очередь, говорит Абзал Нарымбетов, следует поменять нынешнюю систему и перейти на международную. Эксперт также рекомендует меньше контролировать и регулировать рынок.

"Цены необходимо отпускать постепенно – этот процесс уже запущен, и мы видим его в государственной политике. Повышение стоимости ГСМ и тарифов неизбежно – таковы законы экономики. Инвестиции в инфраструктуру крайне необходимы, ведь большинство наших объектов, производящих ресурсы, были построены ещё в прошлую эпоху и, к сожалению, их системное обновление не проводилось. Кроме того, важно обеспечить прозрачность процесса. Если цены формируются на рыночных условиях, то система должна быть открытой: каждый тенге, поступающий в казну, должен быть учтён, а каждый налогоплательщик – понимать, куда направляются эти средства", – заключил Абзал Нарымбетов.

С нефтегазовым аналитиком отчасти согласен и депутат мажилиса Едил Жанбыршин. Он считает, что в Казахстане заканчивается эра "лёгкой нефти". Так, обнаружение перспективных крупных месторождений углеводородов возможно на глубине ниже 4500-5000 метров. Это дополнительно увеличивает затраты на их разведку и разработку. По словам парламентария, чтобы восполнить минерально-сырьевую базу страны, в 2022 году принят новый механизм улучшенного модельного контракта. Он предусматривает налоговые и регуляторные преференции для сложных проектов. Мажилисмен констатирует, что механизм работает. Уже удалось заключить 9 контрактов с суммарными инвестициями на 9,2 миллиарда долларов. Кроме того, для привлечения капитала на месторождения, находящихся на поздних стадиях разработки, в 2023 году в кодекс "О недрах и недропользовании" ввели понятие "истощающиеся месторождения". Определены их критерии и встречные обязательства инвестора.

"Ожидаются поправки в Налоговый кодекс для применения к таким месторождениям (из 307 нефтяных месторождений 24) альтернативного налога на недропользование, что позволит увеличить до 2045 года добычу нефти на более чем 60 миллионов тонн и сохранить текущие рабочие места. Такой подход, помимо получения государством ценнейшей геологической информации по малоизученным территориям, позволит привлечь в среднесрочной перспективе инвестиций на порядка миллиард долларов и гарантирует инвесторам сохранение за ними данного участка недр. Предлагаемые поправки позволят создать равные условия между потенциальным инвестором и национальными компаниями в области углеводородов на доступ к недрам для их ускоренного вовлечения в разведку и последующую промышленную добычу", – отмечает депутат.

В министерстве энергетики также прогнозируют, что новые нормы позволят увеличить объём добычи нефти на зрелых месторождениях и помогут сохранить рабочие места.

Если говорить о трудностях, которые есть в работе месторождений, то они связаны с геологией. Речь о повышенной влажности, высоком содержании серы и глубоком залегании пород-коллекторов. Кроме того, такие месторождения, как правило, несут высокую социальную нагрузку, есть сложности в поддержании их работоспособности.

"Нормальное функционирование данных месторождений может быть обеспечено только при вложении долгосрочных инвестиций, позволяющих перевести геологические запасы в разряд извлекаемых. При отсутствии долгосрочных инвестиций расходы на разработку вышеуказанных месторождений превысят извлекаемые доходы, что приведёт к полной остановке", – комментируют в министерстве промышленности и строительства страны.

По информации ведомства, в Казахстане для привлечения инвесторов в геологоразведку используется несколько механизмов. Основной принцип – "первый пришёл – первый получил". Жанбыршин считает, что именно он делает процесс лицензирования прозрачным.

"Компании могут подать заявку на получение лицензии на разведку или добычу полезных ископаемых. С 2018 года выдано более 2900 лицензий на геологоразведку. Второе – электронные аукционы. Инвесторы могут приобретать права на разведку и добычу через аукционы, где участки недр выставляются на торги. В 2024 году проведено два аукциона, на которых реализовано 15 участков, а сумма подписного бонуса составила 32,7 миллиарда тенге. Третье –государственная поддержка. Государство финансирует базовую геологоразведку, снижая риски для частных инвесторов. Программы поддержки, такие как государственная программа по управлению минеральными ресурсами, обеспечивают благоприятные условия для инвестиций", – сообщили в Минпромышленности.

По отчёту Минэнерго, в прошлом году переведены с этапа разведки на добычу 30 месторождений с запасами нефти на 115 миллионов тонн, газа – на 25 миллиардов кубометров. Их промышленная разработка начнётся в ближайшие три года.

Кроме того, в Казахстане продолжат добывать твёрдые полезные ископаемые, в том числе золото, медь, железные и марганцевые руды. Запасов золота, по мнению экспертов, хватит ещё на 30 лет добычи. В то же время на таких крупных месторождениях, как Зыряновск, Лениногорск, запасы практически истощены, их осталось на 5 лет разработки. Такая же ситуация по меди, свинцу и цинку. При запасе на 50 лет, с учётом годовых объёмов добычи, на месторождениях, разрабатываемых "Казахмысом" и "Казцинком", залежей цинка хватит только на четверть века.

В прошлом году геологоразведочные работы подтвердили перспективы по редкоземельным и драгоценным металлам. Однако, как признают в министерстве промышленности, для привлечения инвестиций необходимо сначала решить ряд ключевых проблем, которых на сегодняшний день немало. Это устаревшие геологические карты, изношенное оборудование, дефицит опытных инженеров, геологов, технологов, бурильщиков. Сейчас в отрасли не хватает около тысячи квалифицированных специалистов. В профильном ведомстве отмечают и сложность административных процедур.

"Несмотря на реформы, получение лицензий и разрешений остаётся сложным и долгим процессом. В некоторых случаях компании сталкиваются с регуляторной неопределённостью, когда требования меняются в процессе работы. Недостаток финансирования геологоразведки: государственные вложения в геологоразведку остаются недостаточными для покрытия всей территории страны. Частные компании не всегда готовы вкладываться в разведку из-за высоких рисков. Отсутствие механизмов страхования рисков делает инвестиции менее привлекательными", – сетуют в министерстве промышленности и строительства.

К тому же, как выяснилось, есть и социальные проблемы. Некоторые проекты разработок сталкиваются с сопротивлением местных жителей из-за опасений ухудшения экологии. Освоение новых месторождений невозможно и из-за отсутствия сетей электроснабжения, воды и дорог.

Тем не менее, считают в министерстве, инвестиции в геологоразведку и добычу полезных ископаемых в Казахстане в последние годы растут. По данным ведомства, за 7 лет в геологический сектор страны инвесторы вложили порядка миллиарда долларов. В 2023 году 10 крупных международных компаний инвестировали около 41 миллиарда тенге в геологоразведку Казахстана, исследуется более 25 тысяч квадратных километров территории. Более того, в Минпромышленности прогнозируют, что ежегодные инвестиции в геологоразведку достигнут 200 миллиардов тенге. Прогноз обусловлен богатой сырьевой базой и благоприятными условиями для инвесторов.

"К примеру, компания Fortescue проводит разведку на 32 участках в Актюбинской, Карагандинской, Абайской и Жамбылской областях, вложив порядка 4 миллиардов тенге. Компания Rio Tinto осуществляет разведку более чем на 10 лицензированных участках в Актюбинской области, инвестировав около 2,2 миллиарда тенге. В 2023 году общий объём инвестиций в геологоразведку составил 152,4 миллиарда тенге, что на 12% больше по сравнению с 2022 годом", – отметили в госоргане.

Эти показатели свидетельствуют о высокой привлекательности Казахстана для иностранных инвесторов в сфере добычи ресурсов, уверены в ведомстве.

Недавно в мажилисе презентовали пакет поправок в кодекс "О недрах и недропользовании". Они направлены на эффективное использование казахстанских залежей. Новеллы инициировали депутаты. В Минэнерго же заявили о готовности внедрять новые подходы в разведку и обещают учесть зарубежный опыт.