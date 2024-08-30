Какие папилломы могут перерасти в рак: онколог дала рекомендации
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Такого диагноза или образования на коже, как папиллома, официально не существует. Однако, когда говорят про них, мы сразу понимаем, о чем речь. Вот только, оказывается, каждый может подразумевать совершенно разное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.
Как рассказала врач-дерматовенеролог НМИЦ онкологии имени Петрова — Мария Трефилова, причиной появления так называемых папиллом часто бывает вирус папилломы человека (ВПЧ), отсюда, скорее всего, и пошло название. Однако есть большая группа образований кожи, не связанных с вирусом, но которые многие тоже именуют папилломами".
По сути, все папилломы — это маленькие опухоли той или иной природы. И, как говорит специалист, в большинстве случаев они совершенно неопасные. Только некоторые из них могут довести до рака. Спойлер: к счастью, это случается крайне редко.
Мария Трефилова рассказала, что люди подразумевают под папилломами и какие из них действительно могут представлять опасность.
1. Вирусные бородавки
Их вызывает тот самый вирус папилломы человека (ВПЧ). Они бывают нескольких видов и чаще встречаются у детей, чем у взрослых.
На странице Центра онкологии в соцсети "ВКонтакте" специалист описала, как их можно опознать на глаз.
Плоские (юношеские) бородавки. Это папулы, или небольшие бугорки обычно размером 1-3 мм, редко — до 9 мм. Вырастают на коже лица, шеи, на тыльной стороне кистей или голеней (на ладонях и подошвах вы их не увидите). Могут быть от телесного до розовато-коричневого или желтовато-розового цвета. Часто сливаются на коже в большие группы.
Вульгарные бородавки. Это плотные, слегка возвышающиеся бугорки от 3 мм до 1 см. Розового или телесного цвета, могут шелушиться. Часто "выскакивают" не по одной, а сразу по несколько штук.
Подошвенные бородавки. Это округлые уплотнения на коже стопы и реже на ладони, похожие на мозоли. В центре такой бородавки постепенно формируется плотный стержень, который может болеть при ходьбе. Бывают как единичными, так и множественными.
"Заболевание неприятное, но совершенно неопасное с точки зрения развития онкологического процесса. Можно удалять различными способами, универсального способа лечения нет. Часто бывает самоизлечение", — успокоила Мария Трефилова.
2. Аногенитальные бородавки (кондиломы)
Причиной их появления тоже становится вирус папилломы человека (ВПЧ), а заразиться можно через половые контакты.
Эти образования появляются обычно на коже и слизистых половых органов, в области ануса, но иногда могут вырасти и во рту. Выглядят они следующим образом: бородавчатые разрастания размером от 1 мм до нескольких сантиметров и цветом от розового до коричневого, обычно бывают множественными и могут сливаться.
По словам эксперта, есть вероятность перерождения такой "папилломы" в рак, но это встречается достаточно редко — например, при иммунодефиците или на фоне тяжелой болезни. Но показаться врачу все равно надо.
"В случае появления каких-либо образований генитальной локализации стоит обязательно обратиться к дерматовенерологу", — предупреждает Мария Трефилова.
3. Фиброэпителиальные полипы
Они относятся к доброкачественным опухолям кожи невирусного происхождения. Кстати, именно их чаще всего и называют "папилломами".
Внешне они выглядят как мягкий, подвижный узелок размером до 1 см на ножке, как правило — цвета кожи, но могут быть желтоватого или коричневого цвета. Эти образования обычно встречаются у людей среднего и пожилого возраста, у женщин в менопаузе, а также у беременных. И, по словам Марии Трефиловой, переродиться в рак не могут.
"Предраком они не являются. Опасны тем, что при травматизации могут воспаляться, нагнаиваться. Дискомфорт, косметический дефект, но серьезную угрозу для жизни не представляют", — добавила специалист.
4. Себорейный кератоз
Образования на коже, тоже не связанные с вирусами.
Выглядят обычно как папулы, или бугорки разной формы и цвета — розового, желто-серого, коричневого и даже черного. Часто имеют шершавую поверхность и могут достигать внушительных размеров — до нескольких сантиметров. Могут располагаться где угодно, кроме ладоней и подошв.
Встречается себорейный кератоз чаще всего у людей среднего и пожилого возраста — как у женщин, так и у мужчин.
По словам врача, эти опухоли тоже не могут стать злокачественными.
5. Невусы (родинки)
Они также попадают в группу "папиллом". Это интрадермальные, бородавчатые и другие образования, которые возвышаются на поверхностью кожи и имеют "ножку".
"Вопрос об удалении решается специалистом. Для некоторых невусов возможно только хирургическое иссечение", — уточняет дерматовенеролог.
Как предупреждает специалист, справиться с такими образованиями на коже с помощью каких-либо таблеток или мазей не получится. Единственный способ — удаление.
"В зависимости от образования это может быть либо малоинвазивная методика — лазерная коагуляция, радиоволновой метод, электрокоагуляция, либо хирургическое иссечение в пределах здоровых тканей с определенным отступом. Способ удаления может порекомендовать только врач", — заключила Мария Трефилова.
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